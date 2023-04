Világsikerek a Madách Színház színpadán! A Madách Színház nagyszabású vállalkozásba kezd: 2023 őszén egy hónap különbséggel mutatja be a Pretty Woman és a Six című zenés műveket, így áprilistól két nagy zenés produkció előkészületei folynak egy időben a színházban. Jelentős újdonság az is, hogy a jól ismert musicalsztárok mellett olyan népszerű popénekesnők is szerepet kapnak majd, akik még sosem léptek színpadra a körúti teátrumban! A Madách Színház több évtizedes törekvése, hogy elhozza Budapestre a világsikereket. 2023 ebből a szempontból is különleges év: egyszerre két népszerű musical, a Pretty Woman és a Six színreviteli jogát is megkapta a színház. A 2022-23-as évad bővelkedett említésre méltó eseményekben a Madách Színházban: tavaly nyáron egyedülálló módon már az ötödik nyáron aratott óriási sikert a Szegedi Szabadtérin a Mamma Mia! című előadás. Szeptemberben az Aranyoskám című nagysikerű musicallel nyitott a színház, novemberben pedig Az Operaház Fantomjának 900. előadását ünnepelte. Két film-szín-játék bemutatójára is sor került, Szép Ernő: Emberszag című drámai naplóját és a Móricz Zsigmond életéről készült Tercett című filmet is elkészítette a Madách Színház. Márciusban a minden színházi rekordot megdöntő Macskák megünnepelte a 40. születésnapját. A színház nagy hangsúlyt fektet a repertoáron lévő előadások szereposztásainak folyamatos megújítására, így történt, hogy fiatal művészek léptek be Az Operaház Fantomja és a Jézus Krisztus Szupersztár főszerepeibe is. A napokban megkezdődnek a két új őszi bemutató próbái is. Szeptember 15-én debütál a Pretty Woman című musical, míg október 14-én a Six című koncertmusical. Pretty Woman és a Six sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

Bryan Adams & Jim Vallance: Pretty Woman / Micsoda nő! musical Garry Marshall és J. F. Lawton forgatókönyve alapján Fordította: Bárány Ferenc és Baráthy György

Premier: 2023. szeptember 15. A Madách Színház szokásához híven non-replica változatban, vagyis az eredetitől eltérő, önálló kreatív koncepcióval és rendezésben viheti színre a musicalt.



A Pretty Woman című musicalt Bryan Adams zeneszerző és Jim Vallance dalszövegíró írta, az azonos című, ikonikus 1990-es film forgatókönyve alapján. A történet középpontjában Vivian Ward, a szabadszellemű hollywoodi "hostess" és a gazdag üzletember, Edward Lewis között szövődő szerelem áll. A modernkori Hamupipőke-történetet mindenki ismeri, a musical azonban más szereplőket és fordulatokat is tartogat a nézőknek. A musical zenéjét Bryan Adams írta, a ’80-as ’90-es évek rockzenéjének stílusában. Az eredeti, 2018-as chicago-i bemutatón még nem csendültek fel Roy Orbison híres szerzeményének dallamai, 2019-ben azonban már igen, és így lesz ez a Madách színházi előadásban is. A Pretty Woman musicalt 2018-ban mutatták be a Broadwayn, 2020-ban, a pandémia előtt a West End-en. A Pretty Woman/Micsoda nő! szereposztása a Madách Színházban:

Vivian Ward: Arany Tímea, Gubik Petra, Zámbó Brigitta

Edward Lewis: Pesák Ádám, Solti Ádám

Happy Man: Borbély Richárd, Sánta László, Serbán Attila

Kit De Luca: Kecskés Tímea, Molnár Gyöngyi, Sári Éva

Phillip Stuckey: Posta Victor

David Morse: Jenővári Miklós



Toby Marlow – Lucy Moss: SIX koncertmusical Fordította: Bárány Ferenc és Litkai Gergely

Premier: 2023. október 14. VIII. Henrik hat feleségének történetét szintén non-replica változatban láthatják majd a budapesti nézők. Az előadásban megjelenő hölgyek számát növeli, hogy a színpadon nemcsak a királynék, de a zenekar tagjai is nők lesznek! A Madách színpadán azonban férfiak is helyet foglalhatnak - nézőként: a tervek szerint a színpadra, a trónterembe is válthatnak jegyet a vállalkozó szelleműek. A Madách Színház a SIX című koncertmusicalt kettős szereposztásban mutatja be, az egyikben színésznők, a másikban popénekesnők alakítják a királynékat. A Six szereposztása a Madách Színházban:

Aragóniai Katalin: Baranyai Annamária / Horányi Juli

Boleyn Anna: Zsitva Réka / Muri Enikő

Seymour Johanna: Peller Anna / Singh Viki

Anna von Kleve: Kardffy Aisha / Herceg Erika

Howard Katalin: Gadó Anita / Hien

Parr Katalin: Gallusz Nikolett / Veres Mónika Nika A SIX musical történelmi háttere és keletkezéstörténete VIII. Henrik angol király a brit történelem egyik leghírhedtebb szereplője. Széles körben ismert, hogy hat felesége volt, akik közül kettőt lefejeztetett, az ő uralkodása alatt szakított a pápával az angol katolikus egyház, és jött létre az anglikán, amelynek a vezetője a mindenkori király lett. Toby Marlow és Lucy Moss a Cambridge Egyetem végzős diákjaiként írták a SIX koncertmusicalt, amelynek első bemutatóját is diáktársaikkal készítették az Edinburgh-i Fringe Fesztiválon 2017-ben. Inspirációjuk Antonia Fraser brit írónő műve VIII. Henrikről és hat feleségéről, valamint a Six Wives című dokumentumfilm, Lucy Worsley angol történész 2016-ban készült sorozata. Így alakult ki végleges koncepciójuk, amely a feleségek szemszögéből mesélik el VIII. Henrik házasságait. A SIX koncertmusicalt 2019-ben 5 kategóriában jelölték a Laurence Olivier-díjra, 2020-ban elnyerte 3 kategóriában a Drama Desk, 2 kategóriában pedig a Tony-díjat, és Grammy-díjra is jelölték a legjobb új musical albumok között. A SIX musical írói a királynékat popdívák karakterével ötvözték, így inspirációul világhírű énekesek szolgáltak, mint például Beyoncé, Jennifer Lopez, Avril Lavigne, Adele, Sia, Céline Dion, Rihanna. A szerzők rendkívül eredeti módon nyúltak a történelmi témához, alapgondolatuk, hogy VIII. Henrik hat felesége újra él, popbandát alapít, és miközben elmesélik házasságuk történetét, megvívnak a legkirályabb királyné címért. A két bemutatót ugyanaz a kreatív csapat hozza létre:

Zenei vezető: Kocsák Tibor, Köteles Géza

Díszlet- és animációtervező: Vízvárdi András

Jelmeztervező: Rományi Nóra

Koreográfus: Tihanyi Ákos

Rendező: Szirtes Tamás



A jegyértékesítés mindkét előadásra május 2-án indul! Madách Színház

Fotó: Petró Adri [2023.04.23.]