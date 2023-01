Jubileum a Madách Színházban - képekben A Madách Színház 2012. február 10-én mutatta be Szirtes Tamás rendezésében Vizy Márton és Tóth Dávid Ágoston Én, József Attila című musicaljét, amely az első Madách Musical Pályázatra született. A darab az elmúlt 10 évben folyamatosan sikerrel szerepel a Madách Színház műsorán, a 100., ünnepi előadást január 12-én játszották. 1961-ben január 12-én mutatták be az első magyar musicalt, Hubay Miklós-Vas István-Ránki György alkotását, az Egy szerelem három éjszakáját. 2012 óta a Bajor Gizi Színészmúzeum kezdeményezésére január 12. a Magyar Musical Napja. A Madách Színházban egy csodálatos magyar musical, Vizy Márton és Tóth Dávid Ágoston Én, József Attila című művének 100. előadásával ünnepeltek. A jubileumi előadáson a két jelenlegi címszereplő: Szemenyei János és Jenővári Miklós váltotta egymást, a fináléban azonban az első főszereplők: Nagy Sándor, Posta Victor és Balla Eszter is színpadra lépett. 100. Én, József Attila képekben - klikk a fotóra

Posta Victor 10 év után búcsút vett a címszereptől, január 11-én játszotta utolsó előadását József Attilaként, de a 100. előadás végén még egyszer színpadra lépett egy József Attila verssel. Új József Attilát avatott a Madách Színház, februártól Szemenyei János mellett Jenővári Miklóst láthatja a közönség a címszerepben. Akadnak olyan különös pillanatok az emberiség történetében, amikor zseni születik. 1905. április 11. ilyen pillanat volt, ezen a napon született József Attila a költő, a géniusz. Méltatlanul rövid élete korántsem jelenti, hogy életműve befejezetlen maradt volna. Harminckét évét olyan teljességgel élte, mintha tudta volna, hogy neki csupán ennyi adatott.



A nézőknek ezúttal sokkal több jut Attilából, mert a musical az egyik legnagyobb magyar költő életének sorsdöntő fordulatait eleveníti fel és varázsolja színpadra. Felidézik Attila életének első és utolsó szerelmét - Vágó Mártával és Kozmutza Flórával. Megelevenedik a 20-as és 30-as évek budapesti irodalmi élete, a barátság Illyés Gyulával és tanúi lehetnek a nagyszerű József Attila versek születésének.



