Megható búcsú és debütálás a Madách Színházban - képekben Serbán Attila és Barát Attila másfél évtized után búcsúzott a József és a színes szélesvásznú álomkabát című musicaltől. Szaszák Zsolt újonnan debütált a musical címszerepében. Serbán Attila tizenöt év után, február 4-én öltötte magára utoljára József színes szélesvásznú álomkabátját. A 2008-as premier óta közel 100 alkalommal játszotta el Andrew Lloyd Webber és Tim Rice népszerű musicaljének címszerepét.

Az egész este felfokozott hangulatban telt, érezhető volt a nézőtéren a szeretet, ami Serbán Attila utolsó előadását kísérte. Már az első színpadi megjelenését vastaps fogadta, az ikonikus Börtöndal után pedig hatalmas tapsviharral fejezte ki a közönség az elismerését.

Az előadás végén Szirtes Tamás igazgató úr búcsúztatta a színművészt, szűnni nem akaró ováció és állótaps közepette. Az álomkabátot ugyan nem viseli többé Attila, de a Madách Színház több előadásában, a továbbiakban is látható lesz. József és a színes szélesvásznú álomkabát tapsrend képekben - klikk a fotóra

Barát Attila tizennégy év után intett búcsút február 5-én az Elvis-imitátor Fáraó szerepének.

A premier szereposztásban kettős szerepben volt látható, Ruben és Putifár figuráját alakította. Egy év elteltével vette át a Fáraó szerepét és azóta számtalanszor nevettette meg a közönséget. A nézők ezen az estén különösen hálásak voltak és vastapssal köszönték meg az elmúlt éveket.

Az előadás végén Szirten Tamás igazgató úr búcsúzatta a színművészt, aki csak ettől a darabtól köszönt el. Más előadásokban továbbra is látható lesz a Madách Színház színpadán. „ A csúcson kell abbahagyni.” – fogalmazott Attila. Szaszák Zsolt január 27-én debütált a József és a színes szélesvásznú álomkabát címszerepében. „Ilyen fiatalon (24) a Madách Színházban egy címszerepet eljátszani eszméletlen megtiszteltetés és nagyon nagy nyomás is.” – árulta el Zsolt.

A tehetséges fiatalt a Madách Színház nézői a Mamma Mia! című musicalben, Sky szerepében ismerhették meg, aki tavaly a Sztárban Sztár Leszek című tévéműsorban is nagy sikerrel szerepelt.





Audrey

Fotó: Petró Adri [2023.02.07.]