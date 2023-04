Új főszereplők a Jézus Krisztus Szupersztár musicalben - képriport 2023 áprilisában új főszereplők érkeztek a Jézus Krisztus Szupersztár című musicalbe. Jézus szerepében Szaszák Zsolt és Cseh Dávid Péter mutatkozott be, Júdásként pedig Szemenyei János debütált. Sasvári Sándor személyében egy legenda búcsúzott nagypénteken Jézus szerepétől. Április 7-én este egy legenda búcsújának lehettünk tanúi, Sasvári Sándor 37 évvel ezelőtt volt először Andrew Lloyd Webber csodálatos művében Jézus. Azóta sok színházban és számtalan alkalommal élte át (az ő szavaival) Jézus szerepét. Nagypénteken este utoljára állt színpadra a darab főszerepében, de Pilátusként továbbra is a Jézus Krisztus Szupersztár fontos szereplője marad. Ahogy Szirtes Tamás rendező fogalmazott az előadás végén: most ugyan azt mondjuk, ez volt az utolsó előadás, de Sasi annyira összenőtt ezzel a szereppel, hogy soha nem mondhatjuk, hogy az utolsó volt. Szaszák Zsolt a közelmúltban a Mamma Mia! című előadásban, majd a József és a színes szélesvásznú álomkabát főszerepében már elnyerte a közönség szeretetét, most Jézusként bizonyított. Jézus Krisztus Szupersztár képekben - klikk a fotóra

Szemenyei János évek óta elvarázsolja a nézőket a Madách Színház színpadán, jelenleg az Aranyoskám, az Én, József Attila és a Csoportterápia előadásokban játszik főszerepet, most Júdás bőrébe bújva szántotta fel a színpadot. Nagyszombaton Cseh Dávid Péter ugrott be Jézus szerepébe. A húsvéti Jézus Krisztus Szupersztár blokk utolsó előadásában egy pillanat alatt ért Jézussá. A fiatal, tehetséges művésznek öt napja volt betanulni Jézus szerepét, miközben más előadásokban folyamatosan játszott. Szavakkal kifejezhetetlen, milyen fantasztikus teljesítmény pár nap alatt felkészülni erre a szerepre, de Dávid csodálatosan teljesítette a feladatot. A Madách Színházban A tizenötödik című musicalben láthatja még őt a közönség.



Madách Színház

Fotó: Petró Adri és Madách Színház / Jardek Szabina (Cseh Dávid Péter) [2023.04.11.] Megosztom: