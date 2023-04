Egész nyáron fesztivál! - Indul a Gyárkert KultúrPark Veszprémben A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat egyik legfontosabb nyári eseménye a most megnyíló pop-up rendezvényhelyszín, a Gyárkert KultúrPark, ami 4 hónapon keresztül, több, mint 60 külföldi és magyar előadó koncertjének, zenei programjának ad otthont. A szervezők egész nyáron át tartó fesztiválnak szánják a rendezvénysorozatot, amely május első hétvégéjén kezdődik Veszprém belvárosában, az egykori Balaton Bútorgyár területének rehabilitálásával kialakított modern, multifunkcionális helyszínen, a Gyárkert Kultúrparkban. A helyszín május 5-étől a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat részeként olyan nemzetközi világsztároknak ad otthont, mint a Kraftwerk, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, Paolo Nutini, Steve Aoki, vagy Papa Roach és Hollywood Undead. A VEB2023 EKF Veszprém a Bakony-Balaton régióval együtt 2023. január 1-jén átvette az Európai Unió legrangosabb kulturális címét, így idén a város és a csatlakozott 116 település csaknem háromezer rendezvénnyel várja vendégeit. Az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) kezdeményezés az Európai Unió kultúrpolitikájának legfontosabb eleme, amelynek célja, hogy a kultúra révén közelebb hozza egymáshoz Európa népeit. Fontos, hogy az EKF cím nem csupán az év során zajló számos programról szól, hanem sokkal inkább hosszú távú, fenntartható kulturális-művészeti folyamatok elindításáról és megerősítéséről. Az idei év egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy bemutassák a Bakony-Balaton régiót, mint Veszprém központú európai kreatív és kulturális központot. A programok: nemzetközi sztárok A VEB2023 EKF program részeként május elejétől szeptember első hétvégéjéig minden héten három-négy napon át koncertekkel, zenekarokkal és dj produkciókkal várják a közönséget. A folyamatosan bővülő program részeként már most nyilvánosságra hoztak közel 30 külföldi és hazai fellépőt, köztük sok olyan nemzetközi világsztárt, akik fesztiválokat és arénákat töltenek meg szerte a világon. Ezen a nyáron a Gyárkert színpadán lép fel többek között a Kraftwerk, Iggy Pop, Paul Kalkbrenner, az igényes és mindig megújuló techno és elektronikus zene egyik legjelesebb képviselője, Paolo Nutini a világhírű brit énekes és dalszerző, Steve Aoki a japán származású, amerikai születésű EDM DJ, aki előszeretettel dobálja a tortákat a közönség közé. A fellépők sora nem fogy el, hazánkba látogat az amerikai nu metál zenei irányzatot képviselő Papa Roach / Hollywood Undead, akik közösen lépnek színpadra, érkezik még Franz Ferdinand, a glasgow-i indie rock banda. Nem maradhat ki a felhozatalból a mindig ezerarcú, ex-Molokos-s Roísín Murphy sem, érkezik a Medvza is, az olasz trió, akik a Piece Of Your Heart, Paradise, Lose Control zenéikkel robbantak be itthon is a köztudatba. A programok: hazai sztárok Természetesen a magyar könnyűzenei elit sem maradhat ki a felhozatalból, a teljesség igénye nélkül a Gyárkertben koncertezik majd Ákos, aki idén ünnepli 30 éves jubileumát, jön a népszerű erdélyi magyar zenekar, a Bagossy Brothers Company, de nem maradhat ki a sorból a Halott Pénz sem. Majka is fellép a Gyárkertben, mindenki táncol vele aznap este, Kispál és a Lovasitól pedig egy legendás életmű dalaira készülhetünk. A minden korosztály körében igen népszerű Quimby is ellátogat Veszprémbe, de érkezik a fiatalok által napjaink talán legfelkapottabb magyar előadója, a 21 éves énekes-rapper Azahriah. Vad Fruttik a veszprémi régió egyik kedvenc együttese is látható lesz a Gyárkertben, a 2022. év végi átalakulásukat követően a nyári fesztiválszezon startját itt indítják. A nyár folyamán fellép még a Gyárkert nagyszínpadán a Tankcsapda, a Road, Best Of Geszti és Rúzsa Magdi is. A koncertekre április 13-án 15 órától lehet jegyet vásárolni a helyszín hivatalos weboldalán, a gyarkert.hu weboldalon. Az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó, a Gyárkertben megrendezésre kerülő koncertek egy részén ingyenesen lehet bulizni, a belépőjegyes programok esetében pedig a VEB2023 EKF támogatási programja biztosítja, hogy igen kedvező jegyárak legyenek. A helyszín: Gyárkert KultúrPark Veszprém belvárosában hosszú évekig parlagon hevert a Balaton Bútorgyár egykori telephelye; itt születik meg a Gyárkert KultúrPark. A „sebhelyként” emlegetett területet a város megvásárolta és az közparkként, ideiglenes rendezvényhelyszínként formálja újra a veszprémi belvárost. Az EKF évében az itt élők és az idelátogató turisták száma és a programok sokszínűsége megkívánja egy ilyen léptékű szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítását, így idén az májustól-októberig a koncertek, rendezvények idején kiemelt helyszín lesz a terület, míg a hétköznapokon közösségi parkként lehet használni. Az ország vezető pop-up építészeinek segítségével a Hello Wood nemzetközi, díjnyertes építész stúdió által tervezett látványos installáció április végére készül el a revitalizált területen. A Közösségek Kertje a Veszprém-Balaton régió kultúráját hirdető művészeti alkotás. A 116 növényládából felépülő élő, zöld installáció a Gyárkert Kultúrpark központi elemének készül, és az EKF programban részt vevő 116 település összefogását szimbolizálja. A parkosított területen szolgáltatóegységek, éttermek, vendéglátóhelyek és a rendezvények kiszolgálására alkalmas komplett infrastruktúra, valamint két különálló színpad várja azt a közel 5000 látogatót, akiknek egyidejű szórakozásáról gondoskodnak a szervezők. Ingyenes nyitóhétvége – május 5-7. A Gyárkert ünnepélyes nyitóhétvégéjének részeként május 5-én egy nagyszabású, látványos és ingyenes koncerttel készül a helyi kötődésű Vad Fruttik zenekar. A régió egyik kedvenc együttese a 2022. év végi átalakulásukat követően a nyári fesztiválszezon startját sokak örömére a veszprémi Gyárkertben indítja. A nyitóhétvége második napján a Stereo MC’S, minden idők egyik legsikeresebb brit hiphop zenekara látogat el Veszprémbe. A sokoldalú kollektíva két meghatározó egyénisége és alapító tagja, már elmúltak ötven évesek, de még mindig annyi energia lakozik bennünk, mintha nem huszonöt évvel ezelőtt, hanem csak tegnap léptek volna ki az utcára, hogy elinduljanak a siker felé. Ugyanerre a lendületre és energiára számíthat a közönség tőlük május 6-án is. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programnak köszönhetően a nyitóhétvége koncertjei ingyenesen látogathatóak, azonban előzetes regisztrációhoz kötöttek, mely regisztrációt a www.gyarkert.hu oldalon tehetnek meg az érdeklődők. Balaton Piknik A Gyárkert programsorozatának részeként az idei évben Veszprémbe költözik a korábban már több Balaton parti települést is megjárt elektronikus zenei fesztivál, a Balaton Piknik. Az augusztus 18-19-én megrendezésre kerülő, a finomabb és lágyabb elektronikus zenei műfajokat, a tech house-t, a minimalt, az electro pop-ot középpontba állító fesztivál a műfaj nemzetközi sztárjaival érkezik majd az új helyszínre. A szervezőkről - az üzemeltető a VOLT A MOL Nagyon Balaton eseménysorozat kezdettől fogva küldetésének tekintette, hogy évről-évre csokorba gyűjtve mutassa be a Balaton Régió legizgalmasabb, legszínvonalasabb produkcióit. A brand égisze alatt született meg jónéhány, ma már jól ismert rendezvény, a zamárdi kötődésű Strand fesztivál, a B my Lake, a ZamJam fesztivál, és a Balaton Piknik. A 2013-ban alapított turisztikai ernyőbrand-et létrehozó VOLT Produkció Kft. csapata azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a több évtizedes múltra visszatekintő rendezvényszervezői tapasztalatával segítse felhívni a figyelmet az itt található értékekre, különleges eseményekre, ezért elsőként csatlakoztak az Európa Kulturális Fővárosa címre aspiráló veszprémi pályázat támogatói köréhez, az együttműködésről szándéknyilatkozatot írtak alá a város polgármesterével. Később, amikor biztossá vált, hogy Veszprém és a Balaton Régió lesz Európa Kulturális fővárosa, nem csak a veszprémi fesztiválokkal, rendezvényekkel alakított ki szorosabb együttműködést, hanem közreműködött a projekt népszerűsítésében a MOL Nagyon Balaton eseményein keresztül. Mindezek után, amikor az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó rendezvények kiemelt helyszíneként létrejött Gyárkert Kultúrpark üzemeltetésére pályázatot írt ki Veszprém városa, nem volt kérdés a VOLT Produkció Kft. számára, hogy megpályázza ezt a lehetőséget. [2023.04.26.]

