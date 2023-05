Idén is megtartják a Szentendrei Jazz Esteket Újra a Barcsay Múzeum udvara ad otthont a háromnapos Szentendrei Jazz Esteknek június első hétvégéjén, a fesztiválon nyolc különleges koncertet kínál a szervező Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) - mondta el az MTI-nek Zipernovszky Kornél jazzkritikus, a fesztivál zenei szerkesztője. Az FMC immár hagyományosan rendez jazzesteket a műfaj különböző stílusait kedvelőknek a múzeum meghitt udvarában. A fesztivál belépőjegye az összes FCM múzeumba is érvényes ezen a hétvégén - fogalmazott a szervező. A június 2. és 4. között zajló programban több olyan muzsikus is szerepel, akik Szentendre jazzhagyományát az utóbbi évtizedekben megalapozták, ebben az évben a fesztivált Dresch Mihály legendás kvartettje zárja - emelte ki a szervező. A pénteki nyitónapot a crossover és modern jazz jellemzi. Bemutatkoznak a Vujicsics Tihamér Zeneiskola növendékei, valamint az iskolásoknak szól Tóth Viktor Népmesék szaxofonnal című produkciója is. A gitáros Oláh Szabolcs Silent Call című szvitjét hallhatja a közönség a szerző kvartettje és az Accord vonósnégyes közös előadásában. Az estet az itthon és az Amerikai Egyesült Államokban egyaránt aktív Szabó Dániel kompozíciói zárják az újonnan alakult Szabó Dániel Quintet közreműködésével.



Szombaton a bebop és a hangulatfestő jazzmelódiák szórakoztatják a közönséget. Az Oláh Krisztián Quartet koncertjét követően a közelmúltban alakult supergroup - László Attila (gitár), Fekete-Kovács Kornél (trombita), Barcza Horváth József (nagybőgő, basszusgitár), Balázs Elemér (dobok) -, a Szőke Nikoletta Jazzplosion premierje hallható, ahol minden tag saját szerzeményeivel járul hozzá a színes műsorhoz.



A vasárnap az etnojazz jegyében telik. Az Ektar Instrumental Quintet koncertjén a hazai etno- és világzene egyik legnevesebb képviselője, Szőke Szabolcs gadulkán játssza kompozícióit, négy társa pedig - többnyire szintén különleges hangszereken - népzenei dallamokkal, akkordokkal, váratlan ritmusokkal és szokatlan hangszínekkel árnyalja azokat, híven a világzene lényegéhez. A zárókoncertet az idén Dresch Mihály és zenekara, a Dresch Quartet adja, tagjai között a világhírű magyar cimbalomművésszel, Lukács Miklóssal - tájékoztatott Zipernovszky Kornél. MTI [2023.05.08.]

