Rohanunk a forradalomba - Megjelent az új Hétköznapi Csalódások nagylemez Rohanunk a forradalomba címmel új albummal jelentkezett a Hétköznapi Csalódások. Az idén 33 éves hírhedt pécsi punkbrigád 12 tételes - arányos és erős sounddal megtámogatott - friss anyaga a csapat legjobb hagyományait követi, felvillantva a zenekar egy-egy korábbi korszakát. “Most visszatértünk a húzósabb, dallamosabb punkhoz. De azt hozzá kell tenni, vannak egyenesen metalos beütésű dalok, meg van ska, zúzós és dallamos punk, de még egy rockabilly dal is… nagyon jó riffek és ritmikák vannak az anyagon, ami a régebbiekre nem annyira volt jellemző, mert inkább több volt a sika-mika gitár. A lényeg: nem kell radikális újításokat várni, abszolút beleillik ez az anyag a sorba. Az album címe, a 'Rohanunk a forradalomba' eleve egy Ady vers címe! Itt fontos megjegyezni, hogy ez nem valamiféle folytatása akart lenni a József Attila lemeznek, tehát ez nem versfeldolgozás, csak címazonosság van. Volt egyébként több címvariáció is, sokáig esélyes volt a korongon szereplő ‘Autokrata ballada’ is... aztán felmerült az is, hogy folytatjuk az 'avagy sorozatot', de aztán végül egyszerűsítettünk.” A lemez stúdiómunkái Bodó Rezsőnél (Pokoltornádó) készültek, vendégművészek: Matus S / S Péter, Elek Andrea, és Schmidt “Süsü” Gábor.



A Rohanunk a forradalomba digipak tokos CD egy 32 oldalas - a hazai punk / HC színtér zenekarait felvonultató, valamint a Toxic Weekend fesztivált bemutató, illetve egy lemezajánlót, és két posztert is tartalmazó - tematikus H-Music magazinnal együtt jelent meg.



Kapható a Relay és InMedio újságosoknál, illetve a nagyobb Shell, MOL, és ÖMV benzinkutakon.

A kombó a kiadói shop ból is megrendelhető, a zenekar korábbi kiadványaival együtt.



lemezbemutató bulin már elérhető lesz. Az album vinyl változatban is megjelenik majd, a tervek szerint a július elsejei fővárosi Dürer Kertesbulin már elérhető lesz.



Természetesen a zenekar hazai pályán is bemutatja az új albumot - augusztus 25. Pécs



