Töredék - Radnóti Miklós versmegzenésítés a Salvustól Új dallal jelentkezett a budapesti Salvus zenekar. A csapat jelenleg az ötödik nagylemezét készíti, amelyről most egy újabb ízelítőt mutatnak be. A dal különlegessége, hogy a zenekar ezúttal nem Zoli szövegét, hanem Radnóti Miklós egyik kiemelkedő költeményét zenésítette meg. „Töredék című versének általunk megálmodott zenei környezetbe ültetésével tisztelgünk a költő előtt születésnapja alkalmából. A dalban igyekeztünk visszaadni mindazt a kiábrándultságot, tehetetlenséget, dühöt és fájdalmat, amely a tragikus sorsú költőnk kezét vezette a magyar irodalom egyik legjelentősebb, kordokumentummá nemesedett versének megírásakor. Ezen felül azért is esett a választás erre a műre, mert megrendítő sorai sajnos szemmel láthatóan mind a mai napig érvényes mondanivalót hordoznak, és egy pillanat alatt húsbavágó valósággá tudnak válni bárki számára. A hangzás ismét Vári Gábor érdeme, a dalhoz készült animációs vizuált pedig Jósa Tamás cimboránk követte el, aki néhány sort vokálozik is a dal refrénjében.”







Az egyelőre még cím nélküli nagylemez várhatóan 2023 őszén fog megjelenni a H-music Hungary gondozásában és a tervek szerint több dal már nem fog addig kijönni a Salvus műhelyébő.



