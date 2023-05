Horváth Tamás és Kowa közös dallal jelentkezett - itt a "Fehér holló" Egy nem mindennapi páros alakult meg: Horváth Tamás és a Kowalsky meg a Vega zenekar állt össze egy dal erejéig, az összeborulásból pedig máris elkészült, a "Fehér holló" című videóklip. A meglepő együttműködés Horváth Tamás ötlete volt, melyre Kowa azonnal igent mondott, a végeredmény annyira jól sikerült, hogy mindketten kijelentették, nem ez volt az utolsó közös alkotásuk. "Régóta követem Kowa munkásságát és nagyon tisztelem, ahogyan Kowa kommunikál az emberekkel" - mondta el a közös dal kapcsán Horváth Tamás. "A munka során végtelenül alázatos és tisztelettudó, valamint kompromisszumképes is, ha arról van szó. Nagyon jól éreztük magunkat a stúdióban. Beletettük a szívünket a dalba, és ez hallatszik is a végeredményen. Bízom abban, hogy nem az utolsó közös munkánk volt." Horváth Tamás nem unatkozik mostanában: áprilisban jelent meg a legutóbbi albumán található "Megszakad" című dal videóklipje, amely rövid idő alatt átlépte az egymilliós megtekintést, és máris itt egy újabb sláger tőle, a "Fehér holló". "Ez a dal több szempontból is különleges, mert mindkét produkció kicsit a komfortzónáján kívül mozog" - folytatta Tamás. "Szeretem, hogy Kowáék is mernek új dolgokba belevágni. Egy igazi vidám dal született, ami megfertőzheti az ember fülét és ott marad benne jó sokáig." A dalhoz Leho Legacy készített klipet, Kowa ötletei alapján: "Még nem dolgoztunk Lehóval, de nagyon szimpatikus volt első pillanattól kezdve a hozzáállása. Szeretem, ha az alázat és a tisztelet találkozik a kreativitással." A "Fehér holló" komoly témát feszeget, a dalszöveg mindkét előadó gondolatvilágát és a világhoz való hozzáállását tükrözi: "Fontos üzenete van a dalnak. Elfogadni magunkat úgy, ahogy vagyunk. Vállalni az érzéseinket, hinni magunkban akkor is, amikor senki más nem hisz bennünk." A "Fehér holló" 2023. június 23-án a Budapest Park színpadán is felcsendül majd, ahol Horváth Tamás a nyár egyetlen Parkos koncertjét adja. [2023.05.29.] Megosztom: