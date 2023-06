A szerelem és a szenvedély áll a MÁV Szimfonikus Zenekar következő évadának középpontjában A Szerelemet és a szenvedélyt állítja a középpontba 2023/2024-es évadának hangversenyein a MÁV Szimfonikus Zenekar, amely szeptembertől új székházban kezdi meg működését a Ferencvárosban - hangzott el az évadot beharangozó szerdai sajtótájékoztatón. A jövő évadot a IX. kerületben, a Péceli u. 2. szám alatti új székházában kezdi meg a társulat - jelentette be Lendvai György ügyvezető igazgató. Mint mondta, az épületet a MÁV Zrt. ajánlotta fel a zenekarnak állandó és ingyenes használatra. Az épületben korábban a Ferencvárosi Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár működött, a felújítást követően ma már modern próbateremmel és kiszolgáló helyiségekkel rendelkezik. Lendvai György emlékeztett arra, hogy a MÁV Szimfonikus Zenekarnak kormányzati döntés miatt kellett kiköltöznie a Károlyi palotából, amely több mint 70 éven át volt az otthona. Átmenetileg a Stefánia úton kaptak székházát. 2018-ban indult a vasúti területen található új székház felújítása, amely a MÁV, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma 500 millió forintos támogatásával valósult meg.



Farkas Róbert vezető karmester azt mondta, hogy a szeptembertől induló új évad - az általa dirigált öt hangverseny - fókuszában a szerelem és a szenvedély áll. Az első koncertet szeptember 21-én Sírig tartó szerelem címmel tartják a Zeneakadémián, amelyen Richard Wagner Siegfried-idill című szimfonikus költeménye és Richard Strauss Négy utolsó éneke csendül fel. Elhangzanak részletek még Prokofjev Rómeó és Júlia című balettjéből és Saint-Saëns Sámson és Delila című művéből.



Az est vendégszólistája Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes lesz, aki 30 éve kezdte meg pályafutását.

Egy énekesnek az életében nagy megtiszteltetés minden nagy évforduló - mondta Sümegi Eszter, felidézve: a kezdetek óta dolgozik együtt a MÁV Szimfonikusokkal.



Farkas Róbert vezető karmester elmondta, hogy október 6-án, az aradi vértanúk napján Vallomások címmel rendeznek hangversenyt, amelyen a hazaszeretet témája jelenik majd meg. Liszt Ferenc Funérailles című művét az aradi vértanúk emlékére komponálta, felcsendül még Bartók I. hegedűversenye, valamint Mahler híres V. szimfóniája. Közreműködik Pusker Júlia hegedűművész.

Téli vágyakozás címmel december 7-én a Zeneakadémián a Dante poklából ismert Francesca da Rimini a Csajkovszkij által megzenésített szimfonikus költeményben jelenik meg. Mozart Esz-dúr zongoraversenyét Berecz Mihály szólaltatja meg, felcsendül még egy Liszt-átdolgozás a Szerelmi álmok, végezetül pedig Stauss Rózsalovag szvitje - sorolta a darabokat Farkas Róbert.

Január 25-én a Művészetek Palotájában a hangverseny központi témája a féltékenység lesz. Elhangzik majd Dvorzak Othello című művének nyitánya, Rahmanyinovtól a Változatok egy Paganini-témára, valamint felcsendül Janacek Féltékenység és Sztravinszkij Petruska című művének 1947-es változatából egy részlet. Zongorán közreműködik Farkas Gábor.



Farkas Róbert azt mondta, hogy február 2-án a Képzelet játéka című hangversenyen Debussy Egy faun játékát Elgar Tengeri képek című művének egyik dalciklusával kombinálja. Az esten közreműködik Denis Uzon török származású német énekesnő, a 2021-es Marton Éva Nemzetközi Énekverseny győztese. Az esten felcsendül még Rimszkij-Korszakov Seherezádéja.

A vezető karmester arról is beszélt, hogy idén inkább magyar művészekkel koncertezik a zenekar. Folytatódnak a Zene-Tér-Kép elnevezésű interaktív, játékos hangszerbemutató-foglalkozások a Budapest Jazz Clubban, valamint az Unokák és Nagyszülők Hangversenyei a terézvárosi Eötvös10 színháztermében.

A zenekar közleménye szerint az új évadban magyarországi bemutatóra is készülnek. A tavaly elhunyt cseh zeneszerző, Juraj Filas Requiem című művét Kesselyák Gergely vezényletével november 3-án adják elő a Zeneakadémián.



Lendvai György ügyvezető igazgató beszámolt arról is, hogy Kobajasi Kenicsiró, a zenekar tiszteletbeli japán vendégkarmestere Budapestre látogat, és május 24-én vezényli a MÁV Szimfonikusokat. Júniusban a zenekar a japán művész kíséretében három hetes japán turnén vesz részt. Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy folytatják a lemezfelvételeket is: jelenleg Weiner Leó és a hollywoodi filmipar egyik legtermékenyebb zeneszerzője és hangszerelője, Zádor Jenő műveiből készülő összkiadáson dolgoznak. MTI [2023.06.04.]

