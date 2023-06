Szerdán nyitják a nyarat a szelíd motorosok Alsóörsön Alig néhány napot kell már csak várni, hogy a hamvaiból főnixként - Open Road Weekend néven – újjáéledő egykori Harley Davidson Fesztivál elstartoljon. A klasszikus zenés-motoros buliból pedig nem maradhat ki a látványosság számba menő vidám balatoni felvonulás sem. Mondjuk a részleteket! Kereken húsz szezont élt meg minden idők egyik legsikeresebb és leghangulatosabb motoros fesztiválja - a Harleysok 1999 óta üdvözölték motorzúgással és jófajta rockzenével a strandidőt Alsóörsön. Azonban a vírushelyzet utáni zeneipari válság eléggé megtépázta a rendezvényt, így tavaly és tavalyelőtt sem tarthatták meg a hazai és környékbeli motorosok kedvencét. A motorosberkeken túl is messzeföldön híres fesztivál azonban most újraindul: június 7-én, szerdán már fel is bőghetnek a motorok Alsóörsön. Az üzenet pedig a több év kihagyás után is ugyanaz, mint előtte volt két évtizeden át: zene, motorozás, és szabadság, így nem kérdés, hogy az együtt töltött négy napot a hagyományos szombati felvonulás koronázza meg. A guruló rockbuli ráadásul olyan sztárokkal érkezik, mint Charlie, Deák Bill Gyula, a Zorall zenekar, az Aurora, a Sing Sing, vagy éppen a Takáts Tamás Blues Band és a kereken ötven esztendős Lord zenekar, 10-én pedig déltől, a legendás balatoni díszszemle tüzeli majd a hangulatot az Alsóörs – Balatonfüred – Tihany – Balatonalmádi útvonalon. A koncertek és a felvonulás mellett amúgy amerikai autó kiállítás, és ízletes fogások is várják az érkezőket.. Open Road Weekend

2023. június 7-11.

Alsóörs, Pelso Camping



