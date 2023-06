Gyilkos vagy áldozat? - Báthory Erzsébet programcsomag a Margitszigeti Színházban A magyar történelem egyik legrejtélyesebb női alakjáé, Báthory Erzsébeté lesz a főszerep a Margitszigeti Szabadtéri Színházban június 10-én, a Kolozsvári Magyar Operával közös opera-musical produkcióban. A legendás grófnő hátborzongató története perjáték, egy az eredeti dokumentumok másolataiból összeállított kiállítás és a színdarab szenvedélyes jeleneteivel kel majd életre a főváros szívében. A színpadon a főszerepekben Benedekffy Katalin, Szemenyei János, Szilágyi János és Laczkó V. Róbert. A grófnőt összesen 650 fiatal lány meggyilkolásával vádolták, de soha nem ítélték el. Élete utolsó négy évét saját várában, Csejtén töltötte házi őrizetben. Az, hogy nem született ítélet, jelentősen hozzájárult ahhoz, elinduljon a mítoszképződés körülötte. Rejtélyekkel, titkokkal, találgatásokkal. A férjét elvesztett, a családját és a vagyont őrző, kiszolgáltatott helyzetében helytálló személyt kívánja rehabilitálni az előadással az alkotói gárda. Az előadás Báthory Erzsébet rejtélyes történetét mutatja be, stílus- és műfajteremtő formában. Szövegkönyvét Miklós Tibor írta, zenéjét Szomor György szerezte. Az előadást Bagó Bertalan álmodta színre Vereckei Rita díszlet- és Kiss Bori jelmezterveivel, a koreográfus Novák Péter. „Óriási ambícióval kezdtünk neki a produkciónak anno, egyedülállóan találkoztak össze a magyarországi és határon túli tehetségek, ami további lendületet adott víziónknak... Egy történelmi személyiségen keresztül beszélni a jelen identitásáról mindennél erősebb hatás, bízom benne, hogy jól kamatoztattuk ezt a lehetőséget!” – nyilatkozta az opera-musicalről Novák Péter, aki a 2012-ben először bemutatott és a mostani műnek is koreográfusa. A darab a főszereplő lényére, személyiségére íródott „Gyakorlatilag rám írták az alkotók ezt a darabot, ami ritkaság. A vérgrófnőnek tartott asszony legendája életem egyik legmeghatározóbb szerepévé vált. Amikor bő tíz évvel ezelőtt bemutattuk a Margitszigeten Szomor György - Miklós Tibor - Pejtsik Péter alkotását a Báthory Erzsébet musical-operát, akkor ez a mű Bán Teodóra ügyvezető kérésére készült, s a főszerepet kimondottan nekem szánta. Ebben a szerepben operaénekesi feladatként több mint két és fél oktávos terjedelemben kell, képzett technikával hatalmasakat énekelni, kórussal, nagyzenekarral egy nagyívű kortárs opera-musicalben.” – mondta el Benedekffy Katalin. “A darabbal és a programsorozattal nem titkolt célunk, mélyebb és személyesebb vetületben felfedni és újra értelmezni, történészek segítségével megismerni a kor történelmi eseményeit és Báthory Erzsébet alakját. Párhuzamállítás nélkül, korunkban is hasonló módon fontos a rágalmak, vádaskodások áldozattá válást megelőzni. Szándékunk bemutatni és talán rehabilitálni is a grófnő történelemi NŐ alakját, a valódi oldalát, segítségül hívva az előadás, a kvíz, a Víztoronyban lévő kiállítás és a perjáték adta lehetőségeket” – nyilatkozta Bán Teodóra, a Margitszigeti Színház igazgatója és művészeti vezetője. Titkok és rejtélyek – Perjáték a kerengőben, kiállítás a Víztorony-kilátóban Az előadás előtt egy különleges kiegészítő program is várja az érdeklődőket. Június 10-én 17 órától a színház kerengőjébe az ELTE jogász hallgatóiból álló csapata, a Perjátszó Kör a grófnő történetét hiteles történelmi források alapján, szakmailag hitelesen, de élvezetesen tárja a nézők elé. Erre a programrészre az előadás-jeggyel rendelkezők regisztrálhatnak a színház weboldalán. A programsorozatot egy, a Margitszigeti Színház által összeállított kiállítás teszi még színesebbé, melyet Báthory Erzsébet – Gyilkos vagy áldozat? címmel nyit meg a teátrum 18:30-kor a Margitszigeti Víztorony kiállítótérben. Jegyvásárlás Margitszigeti Színház

