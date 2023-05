Több mint színház, Élmény a Margitszigeten! A Margitszigeti Szabadtéri Színház gazdag és felejthetetlen élményt kínál az idei nyárra. A 2023-as évad az évfordulók és ünnepek éve. Idén 85 éves a Margitszigeti Szabadtéri Színpad, amit Bán Teodóra ügyvezető igazgató, művészeti vezető kerek 20 éve vezet. Világsztárok, a hazai legjobbak, ragyogó zenei tehetségek a klasszikus és pop színpadokról, látványos show elemekkel készülő koncertek, színházi, opera-, balett-, operett- és musical bemutatók, családi események, kiállítások színesítik az idei nyarat. Budapest egyesítése 150. évfordulójának ünnepi koncertje és kiállítása, Piazzolla, a tangókirály és az argentin tangó forró elragadó világa táncban, hamis és igaz szerelmi történetek. A Jurassic Park kultikus film és gigantikus zenéje szimfonikus nagyzenekarral, családi dinó fesztivál, játékkal. A 10. Színházi Olimpián Bartók: A csodálatos mandarin, Ravel: Bolero koncert-táncjáték és Szentivánéj a szigeten; Lehár Ferenc: Luxemburg grófja, világsikerű operettbemutató, a Rómeó és Júlia időtlen története varázslatos balettben; Verdi Attila operája sztárvendéggel; Sukhishvili, a Georgiai (Grúz) Nemzeti Táncegyüttes; Gyilkos vagy áldozat? Báthory Erzsébet opera-musical; valamint a hazai zenei és színházi élet nagyjai várják a nézőket a Margitszigeten, élmény versben, zenében és táncban, családi és gyerekprogramok, kiállítások a margitszigeti nyári színház varázslatos világában. A közel 4 hónapos szezon kínálata, a családi események, kiállítások és egyéb izgalmas rendezvények megtekinthetők a színház weboldalán. A sajtótájékoztató képekben - klikk a fotóra

Hogy kikkel találkozhat a Margitszigeten a nyáron? Májustól indul a 2023-as évad, mely nagyszabású, egyedi produkciókat tartogat. Már kezdésként két világhíres brand fantasztikus produkcióját élvezheti a közöség! A SUKHISHVILI Georgiai Nemzeti Táncegyüttes tagjai fantasztikus és virtuóz táncművészek, utánozhatatlan és egyedülálló tánctechnikájukkal a világot már bejárták és meghódították. Igazi kuriózumnak tekinthetjük a tudományos-fantasztikus Jurassic Park kultikus filmek sorát. Most a 30 éves Jurassic Park 1. film-zene-koncert először mutatkozik be Magyarországon. A filmet Steven Spielberg rendezte és zenéjét John Williams zeneszerző jegyzi. A korszakalkotó film, valódi kuriózuma lesz a nyárnak. Közreműködik, a MÁV Szimfonikus Zenekar, Farkas Róbert karmester vezetésével. Júniusban érkezik a Margitszigetre a nemzetközi hírű virtuóz, Daniel Lozakovich, akit fiatal kora ellenére mára az egyik legizgalmasabb játékú hegedűművész és a világ legnagyobb koncerttermeiben, karmestereivel arat hangos sikereket. Lozakovich fenséges muzsikálása teszi majd igazán varázslatossá a 2023-as év klasszikus zenei nyitókoncertjét, melyet évről-évre, hagyományosan, hazánk legrangosabb szimfonikus együttesével, a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen rendez meg a színház. Az est karmestere Káli Gábor. Az előadás nyitásaként Caramel a Magyar Állami Operaház 150 főből álló Gyermekkarával adja elő Budapestről írt, 1873 című szerzeményét. A lélekemelő dal egy Budapesthez szóló szerelmeslevélként is értelmezhető. A Margitszigeti Színház évről-évre világhíres operasztárokat hív Operagálájára. Idén két olyan hang érkezik, amely eléri a csillagokat! Pretty Yende és Nadine Sierra szopránját Párizs, New York, London, Bécs kiemelt operaházai után Budapesten is élvezheti a közönség. Pretty Yende csodálatos hangját legutóbb III. Károly király koronázási ünnepségén is megcsodálhattuk. A Golden Age Operagála repertoárján Verdi, Bellini, Rossini ismert dallamai mellett olyan népszerű dalok kerülnek repertoárra, mint a „A boy like that” a West Side Storyból. Az operaelőadáson a Margitszigeti Színház egyik kiemelt partnere, a Magyar Állami Operaház Zenekara működik közre. Karmester: Pablo Mielgo. A műfaj szerelmesei, a tavaly hangosan ünnepelt Verdi: Attila operabemutató után, idén is hatalmas élménnyel gazdagodhatnak. A különleges látványvilággal és rendezéssel színre vitt előadás Kentaur, Dobó Kata és Madarász János „Madár” által készített gigantikus filmes környezetben kelti életre a hun király történetét. A kanadai John Relyea napjaink világsztár basszusa – Attila szerepének egyik legkarizmatikusabb megformálója – érkezik az előadásra. A további főszerepekben: Kolonits Klára, László Boldizsár, Gábor Géza, Haja Zsolt hangját élvezheti a közönség. Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara. Karmester: Rajna Martin. Az előadás rendezője: Aczél András. Az előadás igazi csemege az operarajongók számára. A csodálatos hangok mellett a show különleges látványvilága is garantálja a feledhetetlen élményt. Idén Petőfit ünnepeljük, így a Margitszigeten sem maradhat el a nagy költőnk életének jelentősebb pillanatait bemutató Szabadság, szerelem! című tánc-szín-játék a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában. A darabban közreműködik: Herczegh Péter, a rendező és társrendező koreográfusok: Zsuráfszky Zoltán és Zs. Vincze Zsuzsa.



A musical műfajának rajongóit sem hagyja a színház élmény nélkül. A Báthory Erzsébet opera-musical, a 2012-es ősbemutató után, 2023 nyarán ismét színpadra kerül a Margitszigeti Színház és a Kolozsvári Magyar Opera közös produkciójaként, olyan neves főszereplőkkel, mint Benedekffy Katalin, Szemenyei János, Szilágyi János, Laczkó V. Róbert. Rendező: Bagó Bertalan, koreográfus: Novák Péter. A 28. Duna Karnevál Gála, mint a karneváli események koronája minden évben a Margitszigeti Szabadtéri Színház mesés környezetében bemutatott gála, a külföldi és hazai táncegyüttesek közel 300 művészének egyedülálló, közös műsora. Az este első részében bemutatkoznak a karneválra meghívott külföldi tánc és zenei együttesek Georgiától az USA-ig. A második felvonásban egy művészi együttműködésben megvalósuló előadást láthatunk Tánchimnusz címmel, mellyel a Himnusz előtt tisztelegnek, megszületésének kétszáz éves évfordulója alkalmából. A 10. Színházi Olimpia záróeseményének a Margitszigeti Színház ad otthont. Bartók: A Csodálatos Mandarin és Ravel: Bolero című legendás szerzeményeire készült táncművek, az InterEUropa Balett előadásában, különböző nemzetiségű, válogatott táncosokkal kerül színre. A szimfonikus zenekari műként játszott művek, most egy különleges formában hangzanak fel, négykezes és két zongorás négykezes előadásban. A Bartók-művet a világhírű Bogányi Gergely és Boros Mihály, a Ravel-művet, a két művész mellett, két kiváló zongorista, Binder Károly és Varga Gábor szólaltatják meg. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházzal közös szabadtéri bemutató pedig egy népszerű operett lesz. A Luxemburg grófja, Szente Vajk rendezésében, sztár szereplőgárdával kerül bemutatása júliusban. Főszerepekben: Járai Máté, Koltai-Nagy Balázs és Bori Réka. Sokunk kedvenc bulis dalát, a Bamboléot is elénekelhetik a nézők ezen a nyáron közösen a Margitszigeten, hisz a Chico & the Gypsies egy hamisítatlan világzenei koncert-showt ígér. Az est előzenekara a fantasztikus Romengo, az egyedi autentikus zenét játszó együttes élén Lakatos Mónikát és Rostás Mihály Mazsit hallhatjuk. A könnyed kikapcsolódást szeretőket további koncert-show is várja: Hazánk legnépszerűbb dívája, a finom nőiességéről ismert énekesnő, Zséda első önálló Zséda – Díva című koncertshow-jával érkezik a Margitsziget színpadára. Szerelem, érzékiség, szenvedély, azaz a Rómeó és Júlia balett, az örök klasszikus. A Prokofjev zenéjére készült balett-esszencia, most Valentina Turcu rendezésében, kirobbanó energiákkal kerül színre a Maribori Balett előadásában a Margitszigeten. És továbbra is tánc! TANGO WITH THE STARS! Az ország legnépszerűbb, a televíziós show-műsorokból megismert versenytáncosai, versenybajnokai Astor Piazzolla, a tangó királyának műveiből álló esten varázsolják el a közönséget, tangóharmonikán kísér: Kéméndi Tamás, közreműködik az Óbudai Danubia Zenekar, vezényel Hámori Máté. Dolhai Attila 20 éve van színpadon. A népszerű színész, énekes épp 2003-ban a Mozart! musical címszerepével került be a köztudatba és ez hozta meg számára a máig tartó sikert. Az elmúlt 20 év legfontosabb szerepei, állomásai, dalai és saját zenekarának szerzeményei színesítik majd a Best of Dolhai produkciót, melyben neves sztárvendégek is feltűnnek majd. Vendégei: Janza Kata, Vágó Zsuzsi és Dolhai Luca. Először érkezik a Margitszigetre Pápai Joci, méghozzá szimfonikus koncerttel. A balkáni, a djangó, és a cigányzene nagymesetereivel közösen megálmodott koncert, vendégfellépője Szirtes Edina ’Mókus’ és a zenekar, akinek hangszerelésében megszólalnak a dalok, nem más, mint a Heureka Pop Orchestra Wien. És a nagy nevek sora még nem ért véget! Idén a „HANG”, Frank Sinatra legnagyobb slágereit is eldúdolhatjuk a Cotton Club Singers énekeseivel. László Boldizsárral, Fehér Gáborral és a csodás hölgyekkel: Kozma Orsolyával, Szűcs Gabriellával és Zsédenyi Adriennel. Caramel pedig már régóta visszatérő vendég a Margitszigeten. Koncertjén a régi kedvencek és az új, rádiós slágerlistákat vezető szerzemények mellett részletek hangzanak el Mesterkód című musicaljéből. Sztárvendégei: Szulák Andrea, Veres Mónika (Nika) teszik még emlékezetesebbé az előadást. A Beke Farkas Nándor vezette 100 Tagú Cigányzenekar a klasszikus zenei művek mellett, tradicionális magyar cigánymuzsikát és ez alkalommal operettslágerekkel is kedveskednek majd. A műsor lenyűgöző és megunhatatlan. Koncertjükön az Operettszínház kiváló művészeit köszönthetjük: Dancs Annamarit, Peller Annát, Peller Károlyt és Laki Pétert. A régi visszatérők sem maradhatnak el, így érkezik majd Geszti Péter a Best of Geszti produkcióval; Fenyő Miklós a legnagyobb rock slágerekkel, Szerelmes Sziget című koncertjével; és a Budapest bár is a számos remek énekest felvonultató hagyományos nyárzáró koncertjével, a mindig izgalmas sztárvendégekkel, Jordán Adéllal és Vecsei H. Miklóssal. De szeptemberre is marad valódi értékes szórakozás: Szikora Róbert, Lezsák Sándor és Zsuffa Tünde történelmi-egyházi regénye ihlette Az ÉG tartja a FÖLDET musicalt, mely most szabadtéri bemutatóként a Kecskeméti Nemzeti Katona József Színház előadásában érkezik, rendező: Cseke Péter. A musical két előadással is látható a Margitsziget varázslatos aurájú színpadán. Tolcsvay László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi Mária evangéliuma című rockoperája a tavalyi nagy siker után szeptemberben új szereposztással tér vissza a Margitszigeti Színházba. A LantArt Produkció előadását Juronics Tamás rendezésében láthatják. A főszerepekben: Bordás Barbara, György-Rózsa Sándor, Földes Tamás és Molnár Levente. Közreműködik a Szegedi Kortárs Balett, valamint a Győri Nemzeti Színház zenekara és kórusa. Színházunk invitálja a látogatóit Budapest szívébe, a Margitsziget páratlan természeti környezetében álló színházába: a margitszigeti nyári színházba, melynek csodás adottságai, mérete, a színházi hajójárata és kikötője, a kilátó- és kiállítótérként is működő műemlék Víztornya, irodalmi sétái és ingyenes családi hétvégi meseprogramjai, közel 3000 fős nézőtere, impozáns otthont ad a művészeknek és a közönségnek egyaránt. Művészetek összekapcsolása a Margitszigeten! Kiállítások egész nyáron a Víztorony-kilátóban A Margitszigeti Víztorony minden évben helyet ad különleges kiállításoknak, tárlatoknak, valamint lehetőséget ad fiatal művészek bemutatkozására. A 2023-as nyár is bővelkedik izgalmas kiállításokban ezen a rendkívüli helyszínen. Az ország egyik legnagyobb víztornya igazi turisztikai látványosság, melyből láthatjuk Budapest körpanorámáját. A Víztorony lépcsőin felsétálva tárul a látogatók elé egész nyáron a Margitszigeti Színház felkérésére kiállított művek sokasága, páratlan élményt kínálva. 2023-ban is érdemes lesz felmenni a toronyba, hisz megtekinthető lesz egy tárlat Budapest 150 éves születésnapja alkalmából, a legendás grófnő, Báthory Erzsébet életéről és Attila hun királyról. Buda+Pest 150 – A Felszabtér Rajziskola tematikus kiállítása

2023. május 29. – június 8. A Felszabtér Rajziskolával karöltve a színház ez évben fiatalokat kért fel, hogy alkossanak olyan műveket, melyet Budapest ihletett. A főváros mindenkinek más és mást jelent. A színes, változatos anyaggal tisztelegnek a 150 éves Budapest előtt nyár elején. Gyilkos vagy áldozat? Kiállítás Báthory Erzsébetről

2023 június 10. – 2023. július 30. Báthori Erzsébet alakját rémséges és kegyetlen tettek legendái övezik, amelyek mára úgy váltak világszerte ismertté, mint a vámpírszerű borzalmak egyik jelképe. A legendás alak életéről és haláláról szóló musical előadáshoz kapcsolódóan tekinthető meg júniustól egy átfogó kiállítás, melyben lehet, hogy az is kiderül majd, hogy a grófnő gyilkos volt vagy esetleg áldozat? Attila – kiállítás a legendás uralkodó életéről

2023. augusztus 1. – szeptember 2. A Margitszigeti Színház augusztus 12-én tűzi műsorra Giuseppe Verdi Attila című operáját, melyhez kapcsolódóan kiállítást szervez a hun király alakjáról és a hunok történetéről. Giuseppe Verdi zenedrámája önmagában csodás élményt nyújt a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, az uralkodó életéről szóló kiállítás pedig megkoronázása lesz ennek az élménynek.



Margitszigeti Színház

