Tegnapnak Háttal - érdekes klippel jelentkezett Hangácsi Márton Minden tegnapra vissza lehet valahogy emlékezni. Épp ezt teszi a különleges hangú Hangácsi Marci legújabb dalában: a szerzemény egyfajta visszaemlékezés minden tegnapra, ami említésre méltó, amiből lehet táplálkozni. Az egyszálgitáros előadó számai sokszor közepesen vidám, majdnem komor hangulatúak, ettől most sem tért el, a track pedig igazán slágeres lett, a témájával pedig bárki tud azonosulni. “Hajlamosak vagyunk értéktelennek vélni mindent, amit a múltban elértünk és csak arra fókuszálni, ami nem sikerült.

Ez a dal is egy ilyen érzelmi állapotban született, amikor egy apró szikra, néhány jó élmény elég volt ahhoz, hogy a negatív gondolatok átforduljanak és ezáltal az egész világkép pozitívvá váljon” - magyarázta legújabb szerzeményét Marci, akinek ősszel megjelenő harmadik lemezén kap helyet a dal. A friss szerzeményeket októberben mutatja be Budapesten, addig pedig közkedvelt műsorával járja az országot.

