Kapcsolatok • Depeche Mode A Depeche Mode újra Budapesten lép fel - jegyinfok itt! 2023. július 28-án Depeche Mode koncert a Puskás Arénában!A Rock & Roll Hírességek Csarnokának 2020-as újoncai, a Depeche Mode ma Berlinben bejelentette, hogy 2023-ban új albuma jelenik meg, és világkörüli turnéra indul. A Memento Mori turné a zenekar azonos című, 15. stúdióalbumának tavaszi megjelenését követően indul. Szakítva az edddigi hagyományokkal a turné észak-amerikai koncertekkel kezdődik március 23-án, még a nyári európai stadionturné előtt. Többek között a New York-i Madison Square Gardenben, a chicagói United Centerben, a Los Angeles-i Kia Forumban és a torontói Scotiabank Arénában lesz látható a banda.



A Depeche Mode május 16-án kezdi meg európai stadionturnéját, amiben olyan híres helyszínek szerepelnek, mint a párizsi Stade de France, a berlini Olimpiai Stadion, a milánói San Siro Stadion és a londoni Twickenham Stadion. A turné teljes útvonaláról és a jegyértékesítési információkról további részletek a depechemode.com oldalon találhatók. A Memento Moriról Martin Gore így nyilatkozott: „A lemezen a világjárvány korai szakaszában kezdtünk el dolgozni, és témáit közvetlenül az aktuális időszak ihlette. Fletch halála után úgy döntöttünk, hogy folytatjuk, mert biztosak vagyunk benne, hogy ő is ezt akarta volna, és ez valóban plusz jelentést adott a projektnek." Dave Gahan hozzátette: „Fletch szerette volna ezt az albumot. Nagyon várjuk, hogy megoszthassuk a rajongókkal, és hogy jövőre élőben is bemutathassuk a koncerteken." A Memento Mori a Depeche Mode 19. turnéja lesz, és több mint öt év szünet után térnek vele vissza. A zenekar legutóbbi fellépéssorozata, a 2017-2018-as Global Spirit volt az addigi leghosszabb turnéja, a banda több mint 3 millió rajongó előtt játszott 130 fellépés során Európa-szerte és Észak-Amerikában, amivel az év egyik legnagyobb bevételt hozó turnéját produkálták. A Memento Mori a Depeche Mode 15. stúdióalbumaként jelenik meg, és a 2017-es, kritikusok által is nagyra értékelt Spirit folytatása, amely 11 országban volt listavezető, és több mint 20 másikban a Top 5-ben szerepelt. A Memento Mori 2023 tavaszán jelenik meg, a Columbia Records / Sony Music gondozásában. A 100 millió feletti lemezeladásssal és több mint 35 milliós rajongótáborral rendelkező Depeche Mode továbbra is egy folyamatosan fejlődő, de ugyanakkor egyedülállóan nagy zenei hatással bíró erő. A rajongók, a kritikusok és a zenészek számára egyaránt megkérdőjelezhetetlen inspirációt nyújtó Depeche Mode továbbra is előre halad, a Memento Mori album és turné az egyedülálló örökségük legújabb fejezetének nyitánya lesz. A budapesti koncertre jegyeket elsőként a regisztrált Live Nation tagok tudnak vásárolni 2022. október 6-án 10 órától. A teljeskörű jegyértékesítés október 7-én 10 órakor indul a livenation és a funcode oldalakon. A koncertre a normál belépők mellett különböző VIP csomagok is megvásárolhatók. [2022.10.04.]

