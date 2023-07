Best of Geszti Debrecenben - jegyinfo itt! Július 10 Best of Geszti a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. Jegyinfo



Rapülők, Jazz+Az, Gringo Sztár, Létvágy... Geszti Péter, a sokoldalú előadóművész és fantasztikus zenészekből álló csapata minden generációt be tud indítani. Az igényes funkytól a stadionrepesztő rapslágerekig sokféle izgalmas produkcióval szórakoztatja közönségét 2022-ben is. Ezek közül kiemelkedik egy vadonatúj, frissre hangolt sláger, az LGT egykori sikerének átdolgozása, az Embertelen dal! A Geszti rappel felszerelt változat a DJ Lotfi-Begivel közös munka során született meg, és folytatja a Rapülők hagyományait, felzárkózik a már klasszikussá vált Nem adom fel! és Ringasd el magad! mellé.

AZ EMBERTELEN DAL EMBERTELEN JÓ! nem lehet nem táncolni rá, ha megszólal.



MINDIG VAN FELJEBB!



Egyszerűen



Geszti Péter, miután 2020-ban a Jazz+Az csapattal töltötte meg az Arénát, 2021-ben a VeszprémFesten és a Tokaji Fesztivál Katlanban is teltházas koncertet adott. Ugyancsak tavaly, második margitszigeti koncertjén is 3 000 jegyvásárló bulizta magát jókedvűre a nagyszínpad nézőterén, és a karácsonyra hangszerelt Csillagszórás című koncertje is két alkalommal aratott nagy sikert a Művészetek Palotájában. 2023-ben a Best of Geszti csapata alig várja, hogy új programjával a nagyközönség elé léphessen. Jegyek itt [2023.07.01.] Megosztom: