Július 9-én utcabállal emlékeznek Fábián Julira a Budapest Parkban Fábián Juli nagy hatással volt a magyar jazz- és popzenére. Az énekesnő számos műfajban és formációban énekelt, különleges alt hangja és sajátos énektechnikája hamar ikonikussá tette a zenei életben. Július 9-én, Juli születésnapján ingyenes, regisztrációhoz kötött programsorozattal készül a Budapest Park és az énekesnő nevét viselő Fábián Juli Emlékalapítvány közösen. A maratoni programon már 16 órától várják az érdeklődőket utcazenészekkel, a Karzat Színház interaktív Vándor Vurstli produkciójával és egy 2 órás, rengeteg vendéget felvonultató Random Trip koncerttel. Utóbbin tényleg nagyon széles a paletta, és izgalmas zenei világok találkozásának lehetünk szem-és fültanúi, olyan fellépőkkel, mint Sena (Irie Maffia) - ének, Zentai Márk (Mörk) - ének, Péterffy Lili (Lele) - ének, Tóth Vera - ének, Saiid (Akkezdetphiai) - rap, MC KEMON (Irie Maffia) - rap, Delov Jávor - dob, DJ Q-Cee - lemezjátszó, beatbox, Mihály Borbély Music (Vujicsics) - szaxofon, Gábor Andor 'UFO' (Aranyakkord) - ütőhangszerek, Cséry Zoltán (Pápai Joci) - billentyű, Udvarhelyi Gábor - gitár és Bata István - basszusgitár. A Budapest Park kezdeményezésére tavaly év végén a Soroksári út eléjük eső részét Fábián Juli térre nevezték át - többek közt ezt is ünneplik most egy olyan eseménnyel, amilyennek biztosan Juli is örülne. Erről Szepesi Mátyás zenész és a Fábián Juli Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke a következőképp mesél: A Budapest Parkkal közösen olyan megemlékezést tervezünk, ami a leghitelesebben idézi fel Julink vidámságát, “nyári természetét”: születésnapjára ingyenes utcabált szervezünk, egy hatalmas, vidám összejövetelt, amelynek a kötött program mellett ugyanolyan fontos része a kötetlen együttlét. Juli számára ugyanis a legértékesebb dolog a barátaival töltött idő volt - karrierje egy korai fesztivál-fellépését át is akarta rakatni másik napra, mert már elkezdte szervezni a szülinapi buliját. Így született meg a gondolat, hogy július 9-én idén utcabált rendezünk a róla elkeresztelt téren, Juli dalaival.” Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A Budapest Park weboldalán - és majd a helyszínen is - lehetőségünk van adományozni - ennek teljes egészével a Fábián Juli Emlékalapítványt támogathatjuk, mely olyan zenészeket és zeneipari háttérmunkásokat segít, akik hosszan tartó betegségük miatt nem tudnak dolgozni. [2023.07.05.] Megosztom: