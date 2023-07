Exkluzív zenei galaxisba invitál Köteles Leander alkalmi projectje Leander Oktett a Gödöllői Királyi Kastély udvarán. Egy biztos: véletlenül se készüljön hétköznapi metalbulira az, aki július 22-én Gödöllőre látogat. A RocKastély programsorozat legújabb epizódjában az eddig egyetlen egyszer bemutatott akusztikus metal-műalkotás, a Leander Oktett érkezik Sisi egykori kedvenc udvarára. Vonósnégyes, keményzene és történelem – teljes az eklektika: napjaink egyik legizgalmasabb hazai metalcsapatának, a Leander Killsnek négy vonóssal kiegészült különkiadása valódi trófea az idei nyári koncertpalettán. A klasszikus hangos és a szimfonikus Leander-produkciók határmezsgyéjén megállapodott project tulajdonképpen hegedűsökkel és egy csellistával teljessé vált akusztikus előadás a főzenekar kedvenc nótáival, Leander Oktett néven. A kérdés nélkül egyedülálló zenei kozmoszba szippantó produkció története egészen 2018-ra nyúlik vissza, amikor is a legelső Leander Szimfonik előadásra egyszerűen nem készült el egy teljes estés műsorhoz elegendő nagyzenekari átirat. Ekkor jött a mentőötlet: mi lenne, ha pár szám szimplán akusztikusan szólalna meg a bulin. A kényszer szülte megoldás pedig olyan sikert aratott, hogy az unplagged blokk önálló életre kelt, természetesen kicsit felturbózva. A Szimfonik koncerten játszó nagyzenekarból kiválva egy profi vonósnégyessel lett teljes az Oktett csapata. Debütálásukat végül a 2020-as lezárások hozták el: az Európa Hajó nyitott teraszán, dunai panorámával lett hivatalos a 4+4-es felállás, a karantén időszak hosszú hónapjai mégis parkoló pályára tették a kezdeményezést. Az azóta eltelt három évben a Leander Kills különböző formációival megállás nélkül járta az országot, megtöltve többek között nem csak rockzenei színtereket, de a BOK Csarnokot és az Erkel Színházat is. Most pedig eljött az idő arra, hogy másodjára – és talán utoljára összeálljon a Leander Oktett nyolcasa is, megismételni a 2020-as élményt, ezúttal dunai látkép helyett a csillagos gödöllői ég alatt – hiszen egy ilyen nem mindennapi előadás hol mutatna jobban, mint a közel 300 éves Sisi palota patinás díszudvarán.



