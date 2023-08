Royal Hunt: disztópikus sci-fi lemezzel térnek vissza Dystopia part II című, tavaly ősszel megjelent lemezét mutatja be nyár végi turnéján a Royal Hunt. A dán progresszív hard rock zenekar augusztus 30-án lép fel az Analog Music Hallban, a hazai Echonald szereplése után. Bő három évet kellett várni a Royal Hunt rajongóinak a zenekar következő sorlemezére. Az albumot azért is várta a közönség, mert az a megelőző kiadvány folytatása, és egyben záró tétele. A tavaly októberben megjelent Dystopia, pt. 2 létrejötte elsősorban maguknak a hallgatóknak köszönhető, hiszen a dán progresszív metal zenekar közösségi finanszírozási forrásokat is felhasznált a felvételek során. Az 1989-ben, André Andersen által alapított Royal Hunt eddigi pályafutása alatt nagyjából 1,8 millió lemezt adott el, többször körbeturnézta a világot, és még ma is aktívan alkot, méghozzá pályafutásuk egyik legsikeresebb énekesével, D.C. Cooperrel a mikrofon mögött. A friss konceptalbum Ray Bradbury disztópikus sci-fi regényére, a Fahrenheit 451-re épül, a felvételeken pedig több vendég is közreműködött: Mats Leven (TSO, Skyblood, Vandenberg) vagy a korábbi énekes, Mark Boals orgánuma is sokat ad a drámaisághoz. Az egy perc híján egy órás anyag összetéveszthetetlenül magán viseli a Royal Huntra jellemző szimfonikus, progresszív és power metal elemeket, és a végére egyre intenzívebbé, súlyosabbá válik a hangzás. A lemez a CD mellett deluxe változatokban, és dupla vinyl formában is elérhető. A zenekar közleményében azt emelte ki: „Visszagondolva az első rész 2020-as kiadására rádöbbenünk, hogy milyen őrült időket éltünk meg az azóta eltelt időszakban. Ki gondolta volna, hogy a Dystopia projektünk ilyen „jól” fog reflektálni a minket körülvevő valóságra? És a tébolynak még most sincs vége. Akárhogy is, a Dystopia Part 2 minden korábbinál aktuálisabb: követtük az eredeti koncepciót, de igyekeztünk becsempészni olyan képeket, amik mindenkire hatással lesznek, akik átélték az elmúlt éveket.” A dánok az új lemezt augusztus 30-án mutatják be Budapesten, az Analog Music Hallban. A koncerten egy hazai modern szimfonikus metal zenekar, az Echonald is fellép. A 2006-ban indult csapat pályafutása során több nagylemezt is kiadott, melyek közül a Becsület című a legutóbbi. Kedvezményes áru, elővételes jegyek már kaphatók. a Livesounds bemutatja: Dystopia Tour 2023

2023. augusztus 30., szerda 19 óra

Budapest, Analog Music Hall

Royal Hunt, Echonald koncertek

Belépő: early bird jegyek 8500 Ft, elővételben 8900 Ft, a koncert napján 9500 Ft

Jegyek kaphatók a tixa oldalon és a Ticketportal hálózatában.



[2023.08.02.]