Mozgalmas őszre készül a Livesounds

Színes és mozgalmas koncertnaptárt állított az év második felére a Livesounds Productions. A dátumok között több visszatérő progresszív rockbandát találunk, mint a Riverside, a Royal Hunt, a Flower Kings és a Winery Dogs. Újra jön a 10 éve működő rock and roll supergroup, a Dead Daisies, és ismét saját lemezzel bűvöl el minket a shred gitározás nagymestere, Vinnie Moore. Az Oroszországból Los Angeles-be költözött rave csapat, a Little Big is beugrik októberben, és három keményebb metal estére is készülhetünk: a brazil Semblant, a Krzysztof Drabikowski nevével fémjelzett Batushka, valamit közös turnén a Pain és az Ensiferum is Budapestre látogat.

Ahogy minden évben, 2023 hátralévő részében is jobbnál jobb progresszív rock és metal koncertek szerepelnek a Livesounds kínálatában. A nyár végén, augusztus 30-án rögtön egy évtizedes múltra visszatekintő dán csapat, a Royal Hunt érkezik: tavaly ősszel megjelent, Dystopia part II című lemezüket mutatják be az Analog Music Hallban.

Szeptember 24-én a Riverside érkezik: a lengyel zenekar évtizedes teljesítményével a progresszív rockzenei színtér első számú képviselőjévé vált. Időről időre ellátogatnak Budapestre is, ezúttal a Barba Negra Red Stage-en hallgathatjuk meg a januárban megjelent ID.Entity nagylemez dalait, köztük a Friend Or Foe-t.

Nem kisebb név tér vissza október 11-én sem: a három évtizede indult svéd progrock legenda, a Flower Kings By Royal Decree című, tavaly megjelent lemezével lép fel az A38 Hajón. 28-án pedig egy igazi supergroup játszik a Barba Negrában: III című, februárban megjelent harmadik lemezét mutatja be október 28-án a Winery Dogs. Az előző kettőhöz hasonlóan ezt az albumon is a Mike Portnoy, Richie Kotzen és Billy Sheehan dolgozott dalszerzőként és producerként, és ők lépnek majd fel Red Stage-re is ezen az estén.

A belevaló rock and roll bulikra, és lenyűgöző gitáros teljesítményekre vágyók is készülhetnek: a több száz koncertnyi rutinnal rendelkező Vinnie Moore, a shred gitározás egyik atyja Double Exposure címú új lemezét mutatja be szeptember 26-án az Analog Music Hallban, ráadásul most először egy énekes is fellép majd a turnén.

December 3-án pedig John Corabival tér vissza a Dead Daisies, mely fennállásának 10. évfordulóját egy válogatáslemez kiadásával ünnepli a Barba Negrában. A Make Some Noise videója jól bemutatja, hogy mire készülhetünk.

Az őszi és téli hónapok alatt több különleges koncertre is készülhetünk. Október 19-én a napfényes Los Angeles-ből jelentkezik ötödik nagylemezével a Little Big zenekar, mely 2013-ban Szentpétervárról indult. Az elmúlt 10 évben a duó nemcsak az Egyesült Államokban, de szerte Európában is ismertté vált, dalaik és videóklipjeik sorra válnak slágerekké, köztük a legújabb, a Pendejo is.

Az elborultabb metalt kedvelőket érdekelheti majd a Mizuho Lin énekesnő és Sergio Mazul énekes párosával színpadra álló dallamos death metal csapat, a brazil Semblant október 20-ai koncertje.

November 1-én pedig a heavy metal alapokra industrial, electro és techno elemeket pakoló, és mindezt élőben elsöprő lendülettel előadó Pain tér vissza egy hosszabb kihagyás után, ráadásul ezúttal egy különleges turnévendéggel, a finn Ensiferummal.

Szintén maradandó élményt kínál majd a Krzysztof Drabikowski nevével fémjelzett Batushka november 24-ei fellépése is.

[2023.07.08.]