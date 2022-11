Nazareth koncert november végén az A38 Hajón November 28-án ismét Budapestre érkezik a hard rock szcéna egyik úttörő zenekara, a Nazareth. Az együttes klasszikus dalai mellett friss nagylemezükből is ízelítőt kapunk majd az A38 Hajón, a Lord Bishop Rocks felvezetése után. A Nazareth a hard rock és heavy metal zenekarok első generációjához tartozik, a Led Zeppelinnel, a Uriah Heeppel és a Deep Purple-lel együtt. 1968-ban, azaz 54 éve alakult, és az 1990-ig együtt maradó négy alapító tagból ma már csak a 76 éves basszusgitáros, Pete Agnew aktív tagja az együttesnek. Darrel Sweet egykori dobos 1999-ben hunyt el, Manny Charlton gitáros és Dan McCafferty énekes pedig 2022-ben hagyta itt ezt a világot. Az énekes 2015 óta Carl Sentance, aki a Persian Risk nevű saját zenekar után Geezer Butler mellett énekelt, majd a Krokusban is szerepelt. Dobosként Pete fia, Lee Agnew szerepel 1999-től, gitáron pedig Jimmy Murrison játszik, aki 1994 óta, azaz 28 éve van a csapatban, ezzel a Nazareth leghosszabb ideig szolgáló gitárosa. A Nazareth anno a skóciai pubok, klubok és szórakozóhelyek világából indult, és a világ legsikeresebb rockzenekari közé emelkedett, számos slágerrel a katalógusukban, több mint 30 millió lemezt eladva. Legismertebb dalaik között van a Dream On, a This Flight Tonight, a Hair Of The Dog és természetesen a Love Hurts. A Nazareth pályafutásában mindig fontosak voltak az élő fellépések, amit már 50 éve gyakorolnak, és nem is szeretnék soha abbahagyni. A járvány miatti kényszerű szünetet 25. nagylemezük, a Surviving The Law felvételére használták fel, amit idén áprilisban adtak ki.





2022-ben a zenekar aktuális felállása ismét turnéra indul, ahol néhány új dal mellett előadják az életmű minden ismert és népszerű slágerét. A november 28-ai koncerten a Nazareth előtt a Lord Bishop Rocks is fellép majd az A38 Hajón. a Livesounds bemutatja: Surviving The Law Tour 2022

2022. november 28., hétfő 19 óra

Budapest, A38 Hajó

Nazareth, Lord Bishop Rocks koncertek

Belépő: elővételben 8500 Ft, a koncert napján 8900 Ft.

Jegyek kaphatók az A38 Hajón, a Ticketportal és az Eventim és a T ixa hálózatában. [2022.11.20.]