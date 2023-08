Vendégségben a Fezen Fesztiválon Az Ugly Kid Joe felvezetéseként elbúcsúzott a közönségétől Cadaveres (ex-Cadaveres de Tortugas) zenekar. Fesztivál nélkül nincs nyár! Ez a gondolatot százezrek fejében megfordulhat kis hazánkban, s természetesen én sem tartozom más kasztba. Ebben az évben a fehérvári megmozdulás lett az egyetlen jelentős fesztivál, ahova lehetőségem volt eljutni, és ahogy előzetesen sejteni lehetett, egy pillanatát sem bántam meg.

A 2023-as Fezen, számomra legfontosabb apropója a fehérvári illetőségű Cadaveres (ex-Cadaveres de Tortugas) zenekar búcsúzása volt, amit stílszerűen erre az eseményre időzített a társaság. A búcsú turnénak (Cadaveres Essencia nevet viselte) több állomása is volt, a budapesti Akvárium klubban már volt benne részem, de mégis az ünnepléssel, érzelmekkel teli múlt hét péntek volt a hab a tortán. A CDT 30 évvel ezelőtt, a fehérvári panelrengetegből indult útjának, ami július 28-án vélhetően végleg búcsút intett a hazai metálszcéna világának. A zenekar abszolút lenyomata volt a fiatal koromnak, megfelelően ábrázolta a zenei fejlődésemet. A zenekar sok változáson esett át a történelem során, összességében talán három részre lehetne bontani Körmöczi Péterék történelmét. Az eredeti felállás, a CDT különböző nézeteltérések miatt 2005-ben feloszlott, majd Cadaveres néven folytatta történetét – de talán már nem akkora népszerűséggel.



Az Essencia turné alatt a régi tagok – kivéve Persoczi Gábor énekes – is szerepet kaptak, általában a koncert első negyedében közreműködtek, majd a diszkográfia későbbi korongjain közreműködő, fiatalabb zenészek váltották őket. A múlt heti, kétórás bulin minden valamire való nóta felcsendült, hiánytalanul. Nálam is mély érzelmeket váltott ki a délutáni búcsúesemény, megható élmény jó volt nézni, hogy többek családja, barátai szintén búcsút vettek tőlük.



Szívderítő volt az is, hogy a Cadaverest követő amerikai Ugly Kid Joe frontembere is bele-belenézett a leköszönő nagyszabású koncertbe.



Nem túl hosszú átszerelés után aztán valóban elérkezett a négy évvel ezelőtt a Volt Fesztiválon nagyot dobbantó, 1989-ben alapított Ugly Kid Joe, amely hosszú pihenő után 2010-ben alakult ujjá. A kaliforniai banda kifogástalan koncertet adott, nem volt zsúfolásig a sátor, de azét akadtak szép számmal, akiknek még mondanak valamit olyan nóták, mint a Cats in the Cradle vagy az Everything About You. Hu, micsoda nosztalgia érzéseket váltottak ki ezek a rigmusok.



Ezt követően beszippantott a fesztivál vendéglátása, végig pásztáztam a kínálatot, és megállapítást nyert, hogy az árak fesztiválhoz képest igen barátiak: egy korsó sör 1000 Ft, 1 dl bor: 600 Ft – nem kommersz. Kaja fronton sem voltak elszállt árak: egy méretes, normális kifliben tálalt Hot dog 2500 Ft, de kiemelhetném a buciban kínált csülköt, amiből fél adaggal (1800 t) is abszolút jól lehetett lakni. Ami a további programokat illeti,abból is akadt szép számmal. A Nagyszínpadon példádul a honi mainstream jeles képviselői mulattatták a rendkívül alacsony átlagéletkorú tömeget (Wellhelo, Azariah, végül Majka). Mivel mindannyian mérhetetlenül távolállnak tőlem, így csak arra szenteltem időt, hogy megnézzem mekkora tömeg gyűlt össze ezeken az előadókon egy Fezen fesztivál jellegű seregszemlén.



Az éjszakába nyúló estét a Rage Againt The Machine Tribute bandával zártam, akik hosszú ideje ismerőseim, de biztosan sokan tudják, hogy egy az egyben megegyeznek a Subscribe tagjaival. A srácok létezésük óta érezhetően hatalmas Rage fanok, ráadásul lelkesedésük mellett szakmai tudásuk is megvan hozzá, hogy totálisan „élethűen” adják vissza Zack de la Rocháékat. Az élményt még az sem kurtította, hogy a Fezen Klubban volt a buli, ahol a nyári meleg idején vagy 45 fok volt, 50%-os páratartalommal.



Az este hamar elröppent, de az már a haza út során megállapítást nyert: a Fezen mind szervezés, mind a programok oldaláról nézve jelesre vizsgázott, és remélhetőleg nem söpri el a jelenleg még burjánzó gazdasági nehézség, mint ahogy sok más hasonló ”társával” tette – lsd Rockmaraton.

