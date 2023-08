Zsidó Kulturális Fesztivál 2023 - Szeptember 3-tól jön a 25. Szeptember 3-tól 12-ig zenei- és irodalmi programokkal várja a közönséget a 25. Zsidó Kulturális Fesztivál Budapesten hét helyszínen. A rendezvénysorozatnak a Dohány utcai, a Frankel Leó úti, a Hegedűs Gyula utcai, a Rumbach utcai zsinagóga, a Bálint Ház, a Magyar Zene Háza és a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont - olvasható a szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében. A közönség a magyar zenei élet olyan elismert énekeseivel találkozhat, mint például Malek Andrea, Szulák Andrea, Falusi Mariann, Veres Mónika Nika, Pásztor Anna, Janicsák Veca, Müller Péter Sziámi, Dés László vagy Vastag Tamás.

Mint írják, az énektudásukkal is kiemelkedő színészek közül olyan művészek lépnek fel, mint Gubik Petra, Ónodi Eszter, Koós Réka, Hámori Gabriella, Janza Kata, Fesztbaum Béla, Bereczki Zoltán, Szabó P. Szilveszter, Csonka András, Kamarás Iván, Máté Gábor és Mácsai Pál.

A hazai zenésztársadalomból többek között Illényi Katica, Korcsolán Orsolya, Klein Judit, Jáger Bandi, Balogh Kálmán, Lukács Miklós, Szives Márton, Nógrádi Gergely, Banda Pál, a Voice&Brass, a Debrecen Dixieland Jazz Band és a Klezmerész együttes lép színpadra.

A fesztivált a Jávori Fegya által vezetett Budapest Klezmer Band koncertje nyitja, és a szintén 25 éves jubileumát ünneplő, Masa Tamás által vezetett Sabbathsong Klezmer Band fellépése zárja.



A fesztiválon köszöntheti a közönség az izraeli Voices of Yemen együttest, az Omri Mor Triót és Alex Jacobowitz marimba- és xilofon-művészt is.



Világpremierre készül a Leonyid Gutkin által vezetett Binah Orchestra, amely erre az estére hazai és nemzetközi fellépőkkel egészül ki: az izraeli Amber Revival formációt alkotó Netta Nimrodi és Arie Burshtein, a Rox Brothers zenekart megalapító orosz Alex és Nikita Pozdnyakov, valamint Viktoria Koloszova énekesnő csatlakozik az együtteshez.



A fesztivál programjairól részletes információk a www.zsidokulturalisfesztival.hu oldalon találhatók meg. MTI [2023.08.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.08.04.]

Hitel kínál magánszemélyek becsületes szolgáltatás [2023.08.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu