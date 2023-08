Zajlik a Paloznaki Jazzpiknik - íme a 2. nap beszámolója Az ember, akinek a teste Dirty Loops koncertre ment el, de a lelke az Ivan and the Parazol koncertre érkezett meg

Napfény, Balaton, remek borok és jó zenék, mi kell még? Például egy kis zápor, hogy emlékezetes maradjon az este. A Dirty Loops kezdési időpontját másfél órával előrébb hozták, mert az időjárás előrejelzés durva vihart jelzett. A közönség fele így még nyugodtan utazott az autópályán, amikor a skandináv sztárzenekar a húrok közé csapott. Mit is mondhatnék? Elkenték a szánkat, na. Kapkodtuk a fejünket, hogy mi is történik! Varázsoltak. Feszes tempó, lehetetlen ének hajlítások és életveszélyes basszusgitározás, ez a Dirty Loops. A második sorból sikerült végignézni őket, így jól láttam, hogy a basszusgitár bundjai vagy nagyon csúnya balesetet szenvedtek, vagy valami nagyon tudományos új technológiának vetették alá: nem egyenesen álltak, de nagyon nem. A miértre a válasz itt keresendő: www.truetemperament.com Egy negatívumot megemlítenék: manapság elkényeztetnek minket az abszolút real time kivetítőtechnikával. Itt még az egy másodpercet késő verzió fut. Engem zavar kissé. Az időjárás ezúttal a kegyébe fogadott, gyönyörű időben, szájtátva hallgattuk a svéd zenészek varázslását. Ezután viszont eleredt az eső, mi pedig egy Sena koncerten találtuk magunkat, ahol egy dj és egy fuvolista társaságában szórakozott minket az énekesnő. A helyszín a Fábián Juli színpad volt, ugyanezen a pici helyen láttam anno az Incognito zenekart (akiket szombaton a nagyszínpadon láthatunk). Itt ragadtunk az Ivan and the Parazol duó koncertjére is, amely nagyon bensőséges hangulatúra kerekedett! Iván azzal kezdte, hogy a színpadra felhívta a közönséget, tehát konkrétan a színpadon ültem, a gitárostól úgy fél méterre! Így teljesen másképp jön át az energia! Életem első Ivan and the Parazol bulija volt ez és tuti, hogy nem az utolsó! Ezek állatok! :) Nagyon különleges élmény volt. A Szebényi Dani-Gotthard Misi Blues MD koncertjével tettük fel a pontot az i-re. Méltó megkoronázása volt ez a napnak. [2023.08.05.]

