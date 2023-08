Képgalériák • Megnéztük a Triász koncertjét a Barba Negrában Megnéztük a Triász koncertjét a Barba Negrában - képekkel Kialakult egy ritmusa a Barba Negrában tartott Triász-koncerteknek: évente három alkalommal tartanak itt zenekaros nagykoncertet, és rendszeresen el is jön több mint ezer - ezúttal Sipos Péter szerint 1200 - ember megnézni őket. Celebspotting a koncert előtt: Bunyós Pityu és Növényi Norbert együtt (egy társaságban) érkeztek a koncertre, ahol összefutottak Papp Ferivel az Irigy Hónaljmirigyből (Sipos Péter később közös képet is posztolt a backstage-ből). Az előzenekar ezúttal is a Hit the Road Acoustic Band volt, akik ezúttal is legendás rock slágerekkel emelték az est fényét. 19:45-kor nem volt egyértelmű, hogy be kell-e fejezniük a műsort, végül inkább befejezték. Később találkozhattunk velük a közönség soraiban is - szimpatikus, amikor zenészek őszintén kíváncsiak egymás műsorára. Tovább a hagyományok jegyében: most is pocsék volt a hangosítás, mintha egy hordóban játszott volna a Triász. Kálmán Gyuri hangja még áttört valahogy a közönség felé, Sipos Petit viszont inkább csak látni lehetett, mint hallani. Később ez javult, de így a sokadik alkalom után összegyűlhetne annyi tapasztalat, hogy már a koncert kezdetére jól szóljon a zenekar. A műsor gerincét a tavaly év végén, V. - Elveszett évek című album dalai adták, mint a Nem vagy egyedül, Valaki gyűjti a jó pontokat / 15 nyár, Babylon / Könyvelő álma / Életfogytig Rock and Roll stb. Két sztárvendége volt a műsornak: Gidófalvi Attila, akivel a Gidófalvi-Jankai-Triász zongorás jammelés igazi zenei csemege volt. A másik sztárvendég Takács Tamás volt, akivel East-slágereket énekeltek, és ez a Triász-koncertek igazi szépsége, a régi dalok felidézése. Elhangzott a Pocsolyába léptem is - érdekesség, hogy Takács Tamás már szinte csak szájharmonikázik benne, a dalt a közönség magától is elő tudja adni... A Triász következő koncertjei is a hagyományos Triász-helyszíneken lesznek: szeptember 6-án kifut a Triász-hajó, szeptember 28-án a Backstage klubban, október 21-én pedig a pomázi várban lépnek fel. A Barba Negrában pedig minden évszakban folytatódik a fesztivál: csak szeptemberben Alvin és a Mókusok, AWS, Ossian, Bikini, Road, Hobo koncertek lesznek, és ezzel még nem is soroltunk fel mindenkit. Részletes műsorterv olvasható a honlapjukon: https://www.barbanegra.hu/programok/up Tóth Noémi Megnéztük a Triász koncertjét a Barba Negrában képekben - klikk a fotóra [2023.08.28.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje SÜRGŐS HITELEK szolgáltatás [2023.08.27.]

