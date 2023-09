Ezt a 10 mozifilmet várják legjobban a magyar nézők 2023 utolsó negyedévében A magyar nézők legjobban Scorsese westernjét, a Megfojtott virágokat várják 2023 hátralévő négy hónapjában a Magyar Filmadatbázis nyilvánosságra hozott adatai alapján. A közönség több mint ötödénél ez a film viszi a prímet. A TOP 10-es lista 2. helyén az Aquaman 2 áll és dobogós a Feláldozh4tók. Az Alkotó a negyedik legjobban várt film, míg Az apáca 2 lett az ötödik. A TOP 10-es filmek közül feltűnően sok, nyolc a folytatás vagy franchise és népszerű a horror, belőlük három is felkerült a listára. A legjobban várt filmek közül három könyvadaptáció. A sorrend a www.mafab.hu összesített, számszerűsített adatai alapján állt össze, hogy mely címekre kerestek rá a legtöbben a hazai nézők. A 10 legnépszerűbb film adja ki a 100 %-ot. Ennek tükrében Robert De Niro, Leonardo DiCaprio és Lily Gladstone főszereplésével Scorsese westernjére, a valós történetet feldolgozó, október 19-án a mozikba kerülő a Megfojtott virágokra kíváncsiak messze a legnagyobb arányban a filmbarátok, a nézők közel 22%-ánál ez a film viszi a prímet. A TOP 10-es lista 2. helyén 11,64%-kal a várhatóan decemberben a mozikba érkező Aquaman and the Lost Kingdom című képregényfilm áll Jason Momoával a főszerepben. Orm legyőzésével a történet még közel sem ért véget, hiszen Atlantis jövője továbbra sincs biztonságban. A harmadik leginkább várt film 10,91%-kal a szeptember 21-én debütáló, sztárparádét felsorakoztató Feláldozh4tók, melyben ismét összeáll a világ legjobb elit zsoldoscsapata, és kő kövön nem marad. Szeptember 28-ától láthatják a nézők a negyedik helyen álló Az Alkotó című sci-fi thrillert, melyben a jövőben háború dúl az emberek és a mesterséges intelligencia seregei között. Az ötödik helyen az Apáca 2 című horror található, melyet szeptember 7-én mutatnak be hazánkban. Irene nővér tudja, hogy hamarosan szemtől szemben áll Valakkal. A hatodik leginkább várt mozi egy újabb horror, Az ördögűző: A hívő. Alkotói az október 12-én a mozikba kerülő filmet az 1973-as Az ördögűző közvetlen folytatásának szánják. A hetedik helyen a Fűrész X. című horror áll, amire október 5-éig kell várni a magyar nézőknek. A franchise eddigi legfelkavaróbb részében Kirakós legszemélyesebb, eddig még nem ismert játéka zajlik le. Talán meglepő, de csak a nyolcadik leginkább várt film a Dűne: Második rész, mely parádés szereposztással november 2-ától lesz látható. A kilencedik helyen szintén egy folytatás áll. A hazai mozikban november 16-án mutatják be Az éhezők viadala cselekménye előtt hat évtizeddel játszódó Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladáját, amiben megismerhetjük a kegyetlen játék megalkotóját. Végül a november 9-én a mozikba kerülő Marvelek zárja a TOP10-es listát, melyben Marvel Kapitány visszaszerezte személyazonosságát a zsarnoki kree-ktől és bosszút állt a Legfőbb Intelligencián. [2023.09.05.] Megosztom: