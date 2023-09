Jerabek Csaba negyvenéves zenei pályafutását eleveníti fel az A38-on LX/XL címmel az F.O. Systemből ismert Jerabek Csaba basszusgitáros-zeneszerző-szövegíró negyvenéves zenei pályafutását eleveníti fel december 2-án az újbudai A38 hajón. A jubileumi koncerten az F.O. System sikerei, valamint a BTK, a Mask dalai mellett Jerabek Csaba friss szerzeményei is elhangzanak - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

Mint írták, a december 2-i estén Jerabek Csaba egy színpadra hívja négy évtizedes zenei életútjáról pályatársait, elidőzve a fontosabb állomásoknál. Fellép a nyolcvanas évek kultikus dark wave csapata, az F.O. System (Mátyás Attila, Földi Tamás, Geletey György, Jerabek Csaba), a kilencvenes évek post-dark rock zenekara, a Mask, valamint a nyolcvanas évek elejének kísérletező punk wave formációja, a BTK is Szendrey "Szasza" Zsolt közreműködésével. Jerabek Csaba audio-vizuális alkotó társalapítója, basszusgitárosa, társ-zeneszerzője és meghatározó tagja volt az 1986-ban alakult F.O. Systemnek, amely 1991-ig a hazai underground zenei élet egyik legnépszerűbb zenekara volt. A csapat erőteljes, kissé komor, pszichedelikus hangulatú zenéjét, egyedi dalszövegeit napjainkban is nagy érdeklődés övezi.



Az együttes az F.O. System című album megjelenését követően 1991-ben feloszlott, 2006 óta azonban időről-időre újra színpadra lép, és tavaly óta ismét egyre aktívabb szereplője a hazai alternatív színtérnek. Idén januárban teltházas koncertet adtak az Akvárium Klub NagyHalljában, amelyet a Dürer Kert nagyterem nyitókoncertje, majd egy Campus fesztiválos fellépés követett.



Jerabek Csaba az F.O. System feloszlása után, 1991-ben zenésztársaival (Gabrieli Richárd, Geletey György, Lakatos György) alapította meg a Mask együttest, amellyel 1996-ig két stúdióalbumot készítettek (Mask - 1993; Őrültek háza - 1995). A decemberi A38-koncerten Jerabek Csaba legelső együttese, a BTK is színpadra lép, amely 1982 és 1985 között létezett. A BTK korábban kiadatlan dalait végül 2020-ban stúdiófelvételen rögzítette zenésztársaival (Molnár Lajos "Lujó", Vörös Zoltán, Libertényi Péter, Vörös Attila, Tamási Antal), ezek CD-n, kazettán és vinyl formátumban is megjelentek.

