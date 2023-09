Díjesővel indul a Miskolci Nemzeti Színház 200. évada! Alig indult el az idei színházi szezon, de a miskolci színház máris négy díjat tudhat magáénak! A hónap elején A miniszter félrelép című előadásuk mérette meg magát a VIDOR fesztiválon Nyíregyházán, ahol a Keszég László rendezésében készült produkció kapta a legjobb nagyszínpadi előadásnak járó DOTTORE-díjat! A díjat október 19-én személyesen adják át a társulatnak A miniszter félrelép 19 órakor kezdődő előadásán.

Ráadásul a színház művészeti vezetője, Szabó Máté is elismerésben részesült, hiszen az ő rendezésében készült A fösvény című előadás (Szolnoki Szigligeti Színház) kapta a CAPITANO-díjat a legjobb rendezésért. Az előadás emellett bezsebelte a legjobb díszletért járó PANTALONE-díjat is. Folytatódott a sikerözön, hiszen alig egy héttel később már a Városmajori Szabadtéri Színpadon a Szemle Plusz program keretében mutatkozott be a miskolci közönség egyik, talán legjobban szeretett előadása, a Feketeszárú cseresznye. A budapesti közönséget is sikerült elvarázsolnia a társulatnak, hiszen hosszú percekig tartó álló vastapssal ünnepelték a Szőcs Artur rendezésében készült előadást. Nem csupán a nézők, de a Szemle Plusz szakmai zsűrije – Hegyi Barbara Jászai Mari-díjas színésznő, Trokán Péter érdemes művész, Jászai Mari-díjas színész, Kúnos László József Attila-díjas műfordító és Benkő Nóra, a Városmajori Szabadtéri Színpad ügyvezető igazgatója – is el volt ragadtatva az előadástól, ugyanis a Feketeszárú cseresznyét választották meg a Szemle Legjobb előadásának, Lajos András színművész kapta a Legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, Simon Zoltán színművész pedig Peremartoni Krisztina saját alapítású díját kapta meg a Szemlén, mellyel tehetséges fiatal művészek munkáját szeretné elismerni, illetve a kultúra magántámogatásának szükségességére hívja fel a figyelmet. Mindezeken felül van még egy várományosa a teátrumnak, ugyanis Simon Zoltánt az idei Színikritikusok díjára is jelölték a Legjobb férfi főszereplő kategóriában a Rusznyák Gábor által rendezett A „K” ügy című előadásban nyújtott alakításáért.



