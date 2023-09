Hihetetlen? Már 10 mozifilmre költöttek 1 milliárdnál többet a magyar nézők Az Avatar – A víz útja hazánkban a valaha legtöbb bevételt – több mint 2,3 milliárd forintot - hozott film, melyre több mint egymillióan váltottak jegyet. A Magyar Filmadatbázis beszámolója alapján a 2009-es Avatar áll a második helyen. Dobogós lett a 2015-ös Star Wars – Ébredő erő. A TOP 10-ben a franchise-ok dominálnak: a Star Warsból négy, a Marvel univerzumból kettő is szerepel a listán. A tízből kettő – Barbie és Oppenheimer – idei premier. 2009-ben történt meg először, hogy egy film a hazai piacon több mint 1 milliárd forintot kaszált volna, és az azóta eltelt 14 évben csak 9 további alkotás tudta megismételni az Avatar bravúrját. A mafab.hu beszámolója alapján az rajzolódik ki, hogy összesen tíz film hozott valaha 1 milliárd forintnál nagyobb bevételt hazánkban. A legtöbbet - 1.034.124 mozijegy formájában, több mint 2,3 milliárd forintot – a 2022-ben bemutatott Avatar – A víz útja című költöttek a magyarok. James Cameron tizenhárom évvel az első rész eseményeit követően meséli el a Sully család történetét.

A második helyen a három Oscar®-díjat nyert Avatar áll. A magyarországi mozikban anno tíz héten át vezette a toplistát és végül több mint 1,25 millió jegy kelt el rá. Ez bevételben 1,84 milliárd forintot jelent. A harmadik a 2015-ös, J.J. Abrams rendezte Star Wars – Ébredő erő lett 1,82 milliárdos bevétellel, 1,23 millió eladott jeggyel. Ezzel a filmmel új időszámítás kezdődött a Star Wars történetében és a Rey-t alakító Daisy Ridley sok fiatal női nézőt megnyert a franchise-nak.

A negyedik helyen a 2017-es, Rian Johnson által rendezett Star Wars –Az utolsó Jedik végzett 1,38 milliárd forint bevétellel (909.730 jegy). Az ébredő Erő hősei nem csak az Erővel kapcsolatos ősi rejtélyekre találnak választ, hanem megdöbbentő múltbéli titkokra is fényt derítenek. Az ötödik legnagyobb bevételt – 845.649 jegy, 1, 3 milliárd forint - a Marvel Studios huszonegy filmet megkoronázó, nagyszabású fináléja, a 2019-ben készült Bosszúállók: Végjáték hozta. A hatodik helyen Margot Robbie és Ryan Gosling főszereplésével az idei év egyik blockbustere, a Mattel játékcég babáján alapuló szatíra, a Barbie áll. 1,2 milliárd forintot költöttek el rá a magyarok 634.672 mozijegy formájában. A toplista hetedik helyén ismét egy Star Wars részt találunk. A 2019-es Skywalker kora J.J. Abrams rendezésében a saga lenyűgöző befejezése, melyben új legendák születnek és megvívják a végső csatát a szabadságért. 719.829 jegy kelt rá el és 1,1 milliárd forint bevételt hozott.

Nyolcadik lett a Marvell 2021-es Pókember: Nincs hazaút című dobása. Itthon 611.319 néző volt rá kíváncsi, akik összesen 1,08 milliárd forintot költöttek rá. Ismerős szuperhősök és szupergonoszok nagy találkozója a film.

A kilencedik legnagyobb bevételt - félmillió néző által 1,035 milliárd forint – az idei év másik nagy gurítása, Christopher Nolan Oppenheimere hozta.

Végül a tizedik, egymilliárd forint feletti bevételt termelt alkotás a Gareth Edwards rendezte, 2016-os Zsivány Egyes - Egy Star Wars történet, melyre 700.417 jegyet váltottak 1,030 milliárd forintért. A magyarországi filmforgalmazói adatai alapján TOP 10-ben a franchise-ok dominálnak: a Star Wars-ból négy, a Marvel univerzumból kettő is szerepel a listán. Elgondolkodtató, hogy a tízből kettő viszont – Barbie és Oppenheimer – idei premier, mindkettő eredeti történet és Greta Gerwig személyében az első női rendező is bekerült az egymilliárdosok klubjába. [2023.09.26.]