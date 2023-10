AZAHRIAH a Puskás Arénában lép fel? Igen! jegyek, infok itt! 2024. május 25-én a jelenleg még mindig csak 21 éves dalszerző-énekes Azahriah, első magyar előadóként ad önálló koncertet a Puskás Arénában. A dolognak egyszerre van hatalmas hírértéke és tűnik teljesen természetesnek: a rajongók olyan magától értetődőnek vették, hogy ez a következő mérföldkő kedvencük számára, hogy már kamu eseményeket is létrehoztak az ügyben. Azahriah minden kétséget kizáróan napjaink legnépszerűbb magyar előadója: YouTube-megtekintései mindjárt átlépik a 323 milliót(!); Spotify-on havonta mintegy 25 milliószor, hetente 5,8 milliószor játsszák le a számait; havonta több mint 700 ezer hallgatója van; a magyar streamelők a DESH-sel közös Pullupot hallgatták meg a legtöbbször 2022-ben az NMHH hivatalos statisztikái szerint 6,5 milliószor. Először megtöltötte a Budapest Parkot, tavaly a Sziget nagyszínpadán lépett fel, idén pedig telt házas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában – ennek a folyamatnak a következő lépése a Puskás Aréna, mint koncerthelyszín. 2024. május 25-én az üstökösszerű karriert építő Azahriah az esemény súlyának megfelelően grandiózus látvánnyal, a tőle megszokott színvonalú zenei produkcióval és sok-sok meglepetéssel készül. Azahriah addig sem tétlenkedik: folyamatosan új dalokon dolgozik, 2023 novemberében tíz állomásos európai turnéra indul, melyek nagy része már most telt házas. Jegyek kaphatók 2023. október 10-én (kedden), 10.10-kor! https://azahriah-puskas-arena.broadway.hu/2024-05-25-20-00 [2023.10.04.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje gazda szolgáltatás [2023.10.03.]

Budapest szolgáltatás [2023.10.03.] apróhirdetés © SirOesh • Impresszum • Médiaajánlat • SiteMap/Honlaptérkép • RandD: Jumu