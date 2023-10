Flower Kings koncert: két lemezt is bemutat a legendás svéd progrock csapat A svéd progrock legendák újra turnéznak: a Roine Stolt nevével fémjelzett, majd’ 30 éve indult Flower Kings zenekar By Royal Decree című tavalyi, és a múlt hónapban megjelent Look At You Now lemezével érkezik október 11-én a budapesti A38 Hajóra. Ha van zenekar, amely megérdemli a legendás címet, a Flower Kings biztos ilyen. A Roine Stolt köré szerveződött svéd progrock zenekar évről évre zseniális, szimfonikus hangzású lemezekkel bűvöli el a hallgatóit, amit különleges hangulatú koncerteken mutat be. Az új, Look At You Now című albumot Roine és Michael Stolt, Hasse Fröberg és Mirko Demaio rögzítette, több énekes vendégszereplésével. „Ez a lemez egyfajta szellemhajóként sodródik felénk távoli helyekről – a dalok jól bemutatják a 2023-as évet, ami többségünk számára a háborúkról, migrációról, menekültekről, erdőtüzekről, az elvesztett fiatalságról, az olvadó jégtakarókról, a gazdasági válságról, és a politikai feszültségekről lesz emlékezetes – mondta el Roine Stolt. – De emellett új lehetőségek is megnyílnak: az újjászületésre, újragondolásra. Azt gondoljuk, hogy ez a lemez mind a két oldalt megmutatja egy kicsit.” A számos formátumban, vinyl lemezként is elérhető új album varázslatos borítóját Joey Tessier tervezte. A lemezt akár közvetlenül a zenekartól is megvásárolhatjuk, hiszen október 11-én Budapestre is ellátogatnak, az A38 Hajón lépnek majd fel. a Livesounds bemutatja:

2023. október 11., szerda 19 óra

Budapest, A38 Hajó

The FLower Kings koncert

Belépő: elővételben 10.900 Ft, a koncert napján 11.900 Ft

Jegyek kaphatók a Ticketportal hálózatában, az a38 és a tixa oldalon. [2023.10.04.]