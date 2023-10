Megérkezett Kállay-Saunders András újdonsága: "Habár úgy tűnik, mintha..." Kállay-Saunders András ismét lecsupaszította szívét és küld nekünk egy ultraerős dobbanást belőle. A személyes ihletésű „MAKE YOU CRY” az ezt megelőző, közel félmilliószor streamelt „Homesick” folytatása is lehetne. Ám a klip egy új hölggyel és teljesen más forgatókönyvvel debütál: azt a típusú se veled se nélküled kapcsolatot jeleníti meg, amely sajnos, halálra van ítélve. Az éterien pörgős felvétel Andris gyakori alkotótársával, az ír dalszerzőzsenivel, anatuval koprodukcióban készült. Garanciát vállalunk a dallamtapadásért! Kállay Saunders miközben felváltva jár vállaival fizioterápiára és a „Sztárbox” című műsor miatt bokszedzésekre, azért - az ő szavaival élve -, a belső terápiát, azaz a zenélést sem mellőzi. A nemzetközi színvonalú és tehetségű előadó sokszor saját, múltbéli élményeiből merít: így történt ez utóbbi szerzeménye, a „Homesick” kapcsán, amely egy megbánt szakításról szólt. A nagy slágerpotenciált magában hordozó újdonság inkább egy toxikus kapcsolat himnusza lehetne. „A "MAKE YOU CRY" is egy részlet az életemből. Arról szól, hogy egy olyan személlyel vagy együtt, akinek semmi nem elég. Ugyan dúl a szerelem, mégis mindenben keresi a problémát és az ő szemszögéből mindig a másik személy a hibás. Habár úgy tűnik, mintha akarna változtatni ezen, de folyamatosan kudarcba fullad és a vége csak sírás lesz” – mesélte Kállay Saunders, aki állandó kollégáját, anatut vonta be ismét az alkotófolyamatokba és a track refrénje mellett az egyik verzében is hallhatjuk őt. Az amerikai-magyar származású sztár előző klipjéhez képest most merőben más karakterű nővel, egy extrém szőkeséggel bukkan fel egy idilli és mégis reményvesztett környezetben. Sőt, a szemfülesek még lóháton is elcsíphetik a hírességet! [2023.10.24.] Megosztom: Szólj hozzá! (Ehhez be kell lépned) lap teteje Kőmüvest keresek szolgáltatás [2023.10.26.]

