November 5-én lesz Veres Mónika és Egyházi Géza közös musical estje A rendezvénysorozat következő helyszíne a 6Szín Teátrum - Budapest, Jókai utca 6. - , ezúttal Veres Mónika Nika lesz Egyházi Géza partnere. A műsor címadó dala Bíró Attila szerzeménye Szedő Lajos vers-szövegével, melyet első alkalommal Bíró Attila születésnapi szerzői estjén énekelt Egyházi Géza a Fészek klubban.



Veres Mónika NIKA a SIX Parr Katalinja – legutóbbi főszerepe a Madách Színházban – számos musicalban és koncerten bizonyította, hogy világ színvonalú énekes és színésznő. Majka koncertjein, országos turnékon és fesztiválokon láthatjuk őt. 56 csepp vér- ahol Kaszás Attilával és Palcsó Tamással láthattuk, tehetségkutató műsorok, Orfeum – Dívák, PS Produkció WWRY – Queen musical, amiben főszerepet játszanak Egyházi Gézával, hogy csak néhányat említsünk. Egyházi Géza énekes, színész, akinek színházi karrierje a Vámpírok bálja című musical 2007-es bemutatójával és annak főszerepével, Von Krolock vámpír gróf megformálásával indult. 2010-ben megkapta a Gundel Művészeti díjat.

A legismertebb musical és operett főszerepekben láthatjuk jelenleg is: A nyomorultak, Macskák, Sakk, Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Víg özvegy, We Will Rock You. A Ketten vagyunk c. műsorban musical dalok, duettek és pop slágerek lesznek hallhatóak Whitney Houstontól a Légy jó mindhalálig, Valahol Európában, Jekyll és Hyde-on keresztül a Vámpírok báljáig. Info: musicalgaleria@gmail.com + 36-30-915-6918 Jegyek a jegy.hu és a jegyx1-hu oldalon vásárolhatóak. [2023.10.30.]

