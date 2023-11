A magyar énekesnő bevallotta: "Áttestem a közelmúltban egy elég durva betegségen"

Orsovai Reni felvállalta azt, amit sokan titkolnak: ő is pánikbetegséggel küzd! Az énekesnő azt mondja, hogy bizony kemény évek állnak mögötte, ám most szeretne segíteni másoknak, akik hasonló problémákkal néznek szembe nap mint nap. Reni hosszú utat járt be, hogy ezt megtanulja kordában tartani, történetével pedig igyekszik másokat is segíteni, legújabb dala is ezt a témát dolgozza fel.

