"Nagyon egyszerű szó, mégis hatalmas erővel bír" - megérkezett Noémo újdonsága Noémo varázslatos versfeldolgozással csempészi vissza az életerőt a komor novemberi hétköznapok szürkeségébe. A Vagyok című dal ráadásul túlmutat önmagán, hiszen a formáció november 24-én megjelenő, azonos című EP-jének előfutáraként debütál. A Noémo névadója és énekesnője, Takács Noémi egy évvel ezelőtt ásta bele magát Csoóri Sándor művészetébe. Ekkor történt ugyanis, hogy Vecsei H. Miklós felkérte Csoóri tetszőleges művének megzenésítésére – aminek a zenész örömmel eleget tett. A megkeresés más megzenésítéseknél sokkal nagyobb alkotói szabadságot biztosított Noémi számára, válogathatott akár esszékből és prózákból is. Carmina Burana Csoóri megannyi írását elolvasva Noémi fejében önkéntelenül bennragadt, majd a végtelenségig visszhangzott a szerző Carmina Burana című költeményének két sora. Az énekesnő képtelen volt nem észrevenni a jelet, amit kapott – gitárt ragadott és egy izgalmas hangolást megtalálva a születő dal refrénje mondhatni azonnal kigurult. Ez az élmény számára is különlegesnek hatott, elmondása szerint dalszerzőként a gyorsaság nem tartozik a fő erényei közé: „Vannak pillanatok, amikor jó időben találkoznak a különböző irányból érkező szálak és azonnal csomóponttá nőnek. Más korban, más helyen, más körülmények között éltünk Csoórival, mégis minden egyes szava rezonál az én életemmel is.” Noémi a Felvidéken nőtt fel, viszont fiatal felnőttként Budapestre került, hogy zenei tanulmányait folytassa. Ennek a kétlakiságnak köszönhetően az ingázás és az azzal járó úton levés azóta is a mindennapjainak része maradt. Ezt a csellengő életérzést dolgozza fel a Vagyok című számnak szövege is, ami az alkotás és a dalszerzés folyamatával szintén párhuzamba állítható. A csellengő napok lehetnek ugyanúgy gondolatok és érzések is, amik elsőre talán kaotikusnak és eklektikusnak tűnnek... Viszont amikor végre beérnek és sikerül a megfelelő mederbe terelni őket, akkor a mindenből és semmiből végre egység lesz, összeáll egy nagy egésszé.



