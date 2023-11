Így ünnepli 20 éves születésnapját a VeszprémFest Megjelent a VeszprémFest 20 éves történetét összefoglaló könyv, amely visszaemlékezésekkel, interjúkkal, kulisszatitkokkal, érdekességekkel és ebben formában eddig sosem látott kép-illusztrációval mutatja be a prémium zenei fesztivál két évtizedes múltját az olvasónak. A kiadványt a veszprémi Foton Audiovizuális Központban rendezett teltházas bemutatón vehették kezükbe első ízben az érdeklődők, akik a könyv mellett a rövidesen végleges formát öltő és közönség előtt is bemutatásra kerülő VeszprémFest20 koncertfilm előzetesét is megtekinthették.



Az eseményen Gellért Gábor, a VeszprémFest20 könyv szerzője, Bárány László, a hamarosan közönség elé kerülő VeszprémFest20 film rendezője és Mészáros Zoltán, a VeszprémFest ügyvezető igazgatója mellett díszvendégént Miklósa Erika, Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas operaénekes, a MOL Új Európa Alapítvány kuratóriumának elnöke, Porga Gyula, Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter vett részt és mondott köszöntő beszédet.



A Gellért Gábor újságíró tollából született VeszprémFest20 című könyv izgalmas zenei tabló mindazoknak, akik a minőségi fesztiválozás elkötelezett híveiként évről-évre visszajáró vendégei a veszprémi zenei ünnepnek, és azoknak is, akik jazz, funk, opera, világzene vagy éppen minőségi pop-zene kedvelőként még csak tervezik, hogy egyszer jegyet váltanak a júliusi koncertek egyikére.



Honnan indult és hová fejlődött Veszprém ikonikus fesztiválja? Hány hazai és nemzetközi sztárt köszönthetett a város legszebb helyszíneihez szervesen illeszkedő, egyedülálló atmoszférájú színpadjain? Hogyan vált a hazai fesztivál élet mellett a nemzetközi prémium zenei szcéna egyik meghatározó koncerthelyszínévé? A 160 oldalas kiadvány mindent elmesél az olvasónak, amit a fesztivál első 20 évéről tudni érdemes. [2023.11.28.]