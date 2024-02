A Budapest Sportarénában ünnepel a Wellhello - jegyek itt

Hihetetlen, de 10 éves lett! WELLHELLO szülinap a Sportarénában





Immár tíz éve, hogy a Wellhello először kérdezte meg, hány szerelmet bír még el a rakpart, és ezzel be is robbant a legnagyobb tömegeket vonzó zenekarok sorába. 2024. április 27-én Fluor Tomi és Diaz a Budapest Sportarénában ünnepli meg a nagy szülinapot. A srácok telt házas bulikkal zenéltek végig egy évtizedet, így bőven van mit ünnepelniük, de ezen kívül is sok dolog van, ami sokat jelent számukra.



„Mostanában egyre gyakrabban jönnek oda emberek hozzánk az utcán azzal, hogy a koncertünkön ismerték meg egymást a szerelmükkel, amiből azóta házasság, gyerek és család lett. Ezek megható dolgok, de vannak szürreálisak is, mint mikor odajön egy 20 éves ember, hogy 10 évesen rajongóként imádott minket és lényegében rajtunk nőtt fel. Hálásak vagyunk, hogy ilyen kitartó és ragaszkodó közönségünk van! Túl vagyunk sok boldog pillanaton, sok mélyponton és a mi életünkben is sok minden változott, hiszen a huszonközepe srácokból harmincközepe lett és időközben megszületett az első Wellhello baba is Diazéknál. Egy dolog örök: A barátság, amin már nem változtat semmi" - mesélte Fluor.



A csapat az eddigi leghosszabb show-jára készül, amiben olyan dalok is elhangoznak majd, amik csak ritkán szólaltak meg élőben, beleértve Fluor és Diaz első közös próbálkozásait is.



A meghívottak listáján szerepel mindenki, aki fontos volt a Wellhello számára ebben a tíz évben – és persze, mint minden jó házibuliban, fixen érkezik majd néhány váratlan vendég is. Egy sohavégetnemérős történet újabb állomása – „a szupershow-nál is szupershow-bb", ahogy Tomi fogalmazott.



Wellhello Aréna jegy

[2024.02.05.]