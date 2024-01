Kapcsolódó események • Molnár Tamás - Lemezbemutató koncert

[2024. május 12.

vasárnap 20:00 ] Molnár Tamás - Lemezbemutató koncert lesz a Müpában - jegyek itt Meghitt akusztikus dalokkal, igazi fesztiválhangulatot idéző slágerekkel, filmszerű zenei megoldásokkal és lenyűgöző színpadi látvánnyal május 12-én tér vissza a Fesztivál Színház színpadára Molnár Tamás. A 2000-es évek óta aktív, többszörösen díjnyertes énekes-dalszerző második szólólemezének bemutatója a vadiúj dalok mellett a műfajok közti bravúros váltások és a kiváló vendégelőadók miatt ígérkezik feledhetetlen koncertélménynek.



Molnár Tamást az elmúlt két évtizedben számtalan szerepben láthatta-hallhatta a hazai közönség. Alapítója volt az ezredfordulós emo-rock bandának, az Anti Fitness Clubnak, majd a JETLAG-nek, 2014 után pedig egyre nagyobb szerepet kaptak projektjei között az önálló estek. Előadói karrierje mellett dalszövegíróként is fontos sikereket tudhat maga mögött, 2020-ban pedig elnyerte a Petőfi Zenei Díj - Az év dalszövegírója elismerést. Első szólólemezét, a Szív utcát 2022-ben mutatta be a Müpában, 2024 tavaszán pedig elektronikát és akusztikus hangszerelést bátran vegyítő második albumával tér vissza a Fesztivál Színház színpadára.



A zenei eklektika korábban sem állt távol Molnár Tamástól, a Majkával közösen előadott „Azt beszélik a városban” című dal Fonogram-díjat kapott „Az év hazai rap vagy hiphop hangfelvétele” kategóriában, a Hiperkarmából ismerős Bérczesi Róberttel pedig közösen jegyzik a megrázó, mégis sodró erejű rockhimnuszt, a „Nélkülem”-et. Közelgő koncertjén is fontos szerepet kapnak a vendégelőadók, a közös örömzenét pedig látványos vizuális megoldások kísérik. ének, gitár: Molnár Tamás



Közreműködők:



billentyűs hangszerek: Alpár Balázs

hegedű: Farkas Izsák

dob: Kiss Dániel

gitár: Lapis Botond