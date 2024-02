Szimfonikus metal est a Barba Negrában

2024 január 27-én szombat este ismét a hölgyeké volt a főszerep a Barba Negraban. A szimfonikus metal zene egy aránylag friss csapata -Illumishade, és egy már veteránnak számító 22 éve pályán lévő zenekara – Delain léptek fel nálunk.

Mindkét zenekar először járt hazánkban, ezt jelezték is az este folyamán, hogy örülnek a szívélyes vendéglátásnak, nagyon köszönik mind a szervezőknek, a stábnak, a catheringnek, és nekünk rajongóknak a fogadtatást.

Nyolc óra után pár perccel a svéd modern metalt progresszív dallamokkal is keverő Illumishade lépett fel az este felvezetéseképp. Annyira profi showt hoztak, széles mosolygós zenészekkel a színpadon, mintha már évek óta turnéznának, pedig a covid előtt alakultak 2019-ben Fabienne Erni énekesnőjük vezényletével, első nagylemezük a pandémia alatt jelent meg, és ez az első nagy turnéjuk. Az énekesnő rutinja azért nem véletlen, 2017 óta az Eluveitie zenekart erősíti napjainkban is, párhuzamosan eme új zenekarával. Élesen vált a lány énekhang, és a dögös mélyebb orgánumok között, a tempósabb daloknál komoly headbangeléssel szántotta fel ő is zenésztársaival együtt a színpadot.

Egy másik szintén ismerős arcot is láthattunk a színpadon a húrok közé csapni Jonas Eolf személyében, aki szintén az Eluveitie zenekart erősíti 2016 óta, akárcsak Fabienne.

A színpadkép letisztult volt, a sejtelmes fényekkel olykor játszadoztak, amihez remekül passzolt az énekesnő bájos kecses mozgása, tánca, és fodros ruhája, amit a headbang közben is előszeretettel pörgetett. A mikrofonállvány rózsával volt körbe díszítve, olyan hatást keltve, mintha egy rózsabokorból emelkedne ki a mikrofon. A közönség már itt is jó hangulatban volt, ugyan rövidebb programmal léptek fel, mint az este főszereplői, de ugyanolyan lelkesedéssel fogadta őket a közönség, mint a fő zenekart. Szívesen nézem meg őket legközelebb is akár fő bandaként. A zenekar tagjai rendkívüli közvetlenséggel dedikáltak, szelfiztek, fotózkodtak a merch pultnál a közönség erre igényt tartó részével.

Az este főszereplői a Delain zenekar nem sokkal kilenc óra után léptek az elsőtétitett színpadra, ahol a billentyűs és mikrofon állványok színes neon fényekben pompáztak egész este. A holland zenekart az ex Within Temptation billentyűs Martijn Westerholt alapította 2002-ben.

Ők is először léptek fel hazánkban.

Diana kettő évvel ezelőtt vette át az énekesnői pozíciót Charlotte-tól.

Nos én ilyen örömzenélést és üdv rivalgásokkal, tapsviharokkal, ovációval teli koncerten már régen voltam. Elképesztően meghatódtak maguk a zenekar tagok is, főleg Diana.

Piros testhez simuló fátyol felsőben bőr nadrág, és térdig érő bőr csizma szettben lépett színpadra, első pillanattól kezdve mosolyogva, közvetlenül kommunikálva a közönséggel.

A zenészek olyan erőbedobással és lelkesedéssel játszottak, hogy a basszusgitáros rohangálásának már a látványától is elfáradtam, oda vissza szántották fel többször a színpadot a majd két órás koncert alatt. Diana elmesélte, hogy ilyen örömteli fogadtatásban még sosem volt része, és ez nagyon megható számára, főleg, hogy először járnak hazánkban. A kis Barba egésze végig ugrálta a koncertet, és a dalok között ahogy említettem korábban, öt perces fülsüketítő üdvrivalgás, vastaps, éljenzés, „Delainezés” , csápolás volt, két széles mosoly mind a zenészek, mind a közönség részéről. Ludovico basszusgitáros áttetsző izompólójáról, és derékig érő hajáról nehéz volt levenni a szemem, legalább nem csak a férfi rajongóknak volt vizuál élmény is a koncert (viccelek). Izmos setlisttel készült a zenekar, tizennyolc dalt játszottak, ebből négyben is vendégeskedett vokalistaként duettet énekelve Dianaval Paolo Ribaldini olasz énekes, énektanár, zenész, aki amikor épp nem a Delainben vendégeskedik, akkor még három másik (Seraphiel, Skiltron, Leverage) zenekarban tevékenykedik párhuzamosan. Nem mellesleg megfordult a Beast In Black, a Rhapsody of Fire, a Northern Kings zenekarokban, formációkban, és tizenöt éve van a zenész szakmában fiatal kora ellenére ő is.

Hangban aztán nincs hiány nála sem – mondjuk másban sincs, egyben van a srác esztétikailag is.

A koncert közepén kis konfetti zápor is volt, a zenészek játéka hibátlan volt, a hangzással sem volt bajom, bár az ének az elején nekem picit halk volt. A füstöt továbbra is indokolatlannak tartom főleg kisebb zárt helyen, mint a Barba Negra Blue jelen esetben.

A Delain zenekar tagjai is lelkesen fotózkodtak, dedikáltak koncert után, le is késtem a hévet, éjszakaival voltam „kénytelen” hazamenni én is, annyira kedvesek és jófejek voltak. Diana még órákkal a koncert után is meghatódva posztolt a facebook oldalán, idézem :

„Budapest! Thank you all for the

incredible energy last night. Your

enthusiasm made the show truly

unforgettable. Grateful to each and

every one of you!”

Remélem hamarosan viszont látjuk őket is, akár valamelyik fesztiválon a nyár folyamán.



Balázs Adrienn



Setlist:

ILLUMISHADE:

(Enter the Void)

1. Elegy

2. Enemy

3. Here We Are

4. Crystal Silence

5. Cloudreader

6. Rise

7. Muse of Unknown Forces

8. Tales of Time

9. World's End

(Edge if Dusk)

DELAIN:

1. The Cold

2. Suckerpunch

3. Burning Bridges

4. The Quest and the Curse

5. April Rain

6. Get the Devil Out of Me

7. Sleepwalkers Dream

8. Invidia

9. Queen of Shadow

10. Your Body Is a Battleground

11. The Gathering

12. Don't Let Go

13. Moth to a Flame

14. Not Enough

15. Mother Machine

16. Control the Storm

17. Sing to Me

18. We Are the Others

[2024.02.02.]