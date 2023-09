Meshuggah: monumentális turnényitás Budapesten, az Avatar vendégszereplésével Március 7-én végre Budapesten is bemutatja legutóbbi lemezét a Meshuggah. A svéd extreme metal csapat itt kezdi a turnéját, ami egy véletlen egybeesésnek köszönhetően még különlegesebb lesz, hiszen összevonják az Avatar koncertjével, így egy belépőjeggyel két színpadon láthatjuk majd a két turné összes zenekarát a Barba Negrában. Monumentális turnéra készül a Meshuggah: tavasszal végre azok az országok is sorra kerülnek a kontinensen, amelyek kimaradtak az előző lemezbemutató koncertsorozatból. A Meshuggah nálunk is komoly ismertséget szerzett innovatív, progresszív, nyughatatlan és végtelenül kreatív hozzáállásával, és a metal zene egyik megújító zenekarának számít, immár 30 éve. A svédek kilencedik lemeze, a 2022-es Immutable is ezen a különleges úton ment tovább, egyszerre ellenálhatatlan és rendkívül felkavaró hangzású dalokat kínálva. A csapat különleges húzásairól és legendás fellépéseiről ismert, és a meglepő fordulat most sem marad el. Az európai turné egészén a The Halo Effect és a Mantar kíséri el őket, a budapesti turnényitásra azonban egy különleges vendéget is várunk: ez lesz az egyetlen helyszín, ahol az Avatarral közösen lépnek fel! Az Avatar önálló turnéja már januárban indul, de a magyar fővárosba csak tavasszal érkeznek, méghozzá éppen március 7-én. Ez adta az ötletet, hogy a hazai fellépést szervező Concerto Music egy két színpados, dupla headlineres svéd metal ünneppé turbózza fel az estét. A heavy metal és rock ‘n roll elemeket komor és zabolátlan energiákkal ötvöző Avatar ezúttal a The Great Metal Circus lemezt mutatja majd be. Az első kislemez, a Dirt I’m Buried In a csapat első olyan nótája, amelyik az amerikai Billboard mainstream rock listájának első helyéig menetelt. A Barba Negrában március 7-én tehát két műsort láthatunk egy belépőjeggyel, ami – az Avatar még be nem jelentett előzenekaraival együtt – több mint 5 koncertet jelent, késő délutáni kapunyitást követően. A kedvezményes árú elővételes jegyek értékesítése szeptember 29-én, 11 órakor indul. A Concerto Music bemutatja:

2024. március 7., csütörtök 16:30

Budapest, Barba Negra

Meshuggah, Avatar, The Halo Effect, Mantar koncertek + supports

Belépő: limitált számú, kedvezményes elővételes jegyek 11.900 és 13.900 Ft, normál elővételben és a koncert napján 15.900 Ft. Balkonjegyek: 17.900 Ft

A Jegyek szeptember 29. (péntek) 11:00-tól érhetők el. [2023.09.28.]