Évadnyitó a Tháliában - folytatódik a munka! Egy kis pihenés után augusztus 28-tól hivatalosan is újra nagyüzem van a Thália Színházban – társulati üléssel nyitották meg a 2023/24-es színházi évadot! Ismét nem lesz hiány a nevetésben, hiszen a nagy sikerrel futó régi és új kedvencek mellett a szórakozásról az idei évad nagyágyúi is gondoskodnak majd – klasszikus és fekete komédia, egy tipikus angol bohózat és egy bulvárbotrányról szóló izgalmas előadás is megtalálható a kínálatban. A Thália Színház 2023/24-es nagyszínpadi bemutatóinak sorát a Groucho Marx életéről szóló virtuóz vígjáték, Arthur Marx és Robert Fisher darabja nyitja – szereplői: Vida Péter, Mórocz Adrienn, Hevesi László és Balaskó Bence, rendezője: Paczolay Béla. A humoripar és showbiznisz fenoménjának története – a hollywoodi csillogás sötét oldalával, Magyarországon először – Nőt vagy életet! címmel kerül színre 2023. október 14-én. A négyszereplős előadást Petr Zelenka Beckham című, a sztárfocista körüli bulvárbotrányról szóló darabja követi – főszerepben Görög Lászlóval, Czakó Julival, Csőre Gáborral, Mózes Andrással és Csarnóy Zsuzsannával. Az előadás rendezője: Keszég László. Ősbemutató: 2023. december 2. A következő év februárjától lesz látható Ray Cooney tipikus angol bohózata, az Egy a ráadás, amelynek főszereplői Zayzon Zsolt, Vida Péter, Czakó Juli és Bede-Fazekas Szabolcs lesznek. Az előadást Tasnádi Csaba rendezi, és 2024. február 17-én kerül először színre. A Nagyszínpadon bemutatásra kerülő darabok sorát egy klasszikus francia vígjáték, Eugéne Labiche Nyakamon a nászmenet című műve zárja, 2024. április 13-án. Az előadást közkedvelt világslágerekkel tűzik műsorra, főbb szereplői: Jaskó Bálint, Sóvári-Fehér Anna, Görög László, Nagy Viktor, Hevesi László, Gubás Gabi és Szabó Győző, rendezője Kelemen József lesz. A Thália Télikertbe elsőként Joe Orton fekete komédiája, a Szajré érkezik, Szervét Tibor rendezésében. A darab szereplői: Szabó Győző, Gubás Gabi, Hevesi László, Jaskó Bálint és Zayzon Zsolt. Bemutató: 2023. december 1. A Télikert második bemutatója Terry Johnson Hisztéria című darabja, amit Horváth Illés állít színpadra, Szervét Tibor, Czakó Juli, Tamási Zoltán és Mózes András szereplésével. A „pszicho-vígjáték” 2024. április 19-én mutatkozik be a nagyérdeműnek. Az idősödő Maria Callas mesterkurzust tart énekeseknek, közben a múltba réved. Megéri az áldozat a művészetért? Terrence McNally Mesterkurzus című műve, Molnár Piroska jutalomjátéka, egyben az évad utolsó bemutatója a Télikertben, amit Göttinger Pál rendez majd. Molnár Piroska mellett az előadás további szerepeiben látható lesz Bordás Barbara, Mórocz Adrienn, Jaskó Bálint és Darvas Benedek 2024. május 3-tól. A társulathoz Görög László, Czakó Juli, Jaskó Bálint és Kövesi Csenge csatlakoztak.



Jegyvásárlás Thália Színház

Fotó: Thália Színház / Kállai Tóth Anett

[2023.09.08.] Megosztom: