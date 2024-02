"Nagyon jó passzban vagyok" Hamarosan új klippel jelentkezik a Dirty Slippers Pár héttel ezelőtt jelentette be a brit Reaction Management, hogy szerződtette a Dirty Slippers-t és hamarosan elkezdődik a közös munka, a zenekar tavaly nyáron, a legendás Abbey Road stúdióban felvett nagylemezének dalaival. Úgy látszik a háttérben nagyon komoly munka folyik, ugyanis a zenekar Facebook oldalát követve kiderül, folyamatosan kerülnek fel a turnédátumok az események közé, Lobó-Szalóky Lázár privát Facebook oldalán pedig új profilkép árulkodik arról, hogy új klipen dolgozik a csapat. Az énekes azonnal készségesen beszámolt a munkafolyamatról: "Nagyon jó passzban vagyok, hiszen március 22-én megérkezik az On top of the world klipje, amelyet Simon-Juhász Eszterrel és Sándorral készítettünk el, akik nagyon alázatos - és profi munkát végeztek. Sokat még nem árulhatok el a klip kapcsán, de nagyon örülök, hogy sikerült benne összehozni benne a zenekarunk két legfontosabb küldetését, az angliai törekvéseinket és a Suliturné programunkat is. Számos komoly dologra kerül fény a közeljövőben, érdemes lesz követni a social media oldalainkat" A Dirty Slippers legutóbb 2023 áprilisában jelentetett meg videóklipet, az Honest kid című dalához, amelyben a brit producer guru, George Shilling is szerepelt. A videóklipet minden kontinensen bemutatták az online zenei portálok, valamint felkerült a brit - és ausztrál városi rádiók heti toplistáira is. fotó: Csete Zsolt [2024.02.26.] Megosztom: