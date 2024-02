Budapesten koncertezik James Blunt Újra turnézik James Blunt! Az október 27-én megjelent, Who We Used To Be című zseniális új albumot támogató turné idén tavasszal Európába is elérkezik, az egyik állomás pedig március 5-én az MVM DOME. Utána a cél az Egyesült Királyság, ahol James két koncertet is ad a londoni Royal Albert Hallban. A You’re Beautiful előadója nem először jár Magyarországon: a magyar közönség többször láthatta már az erős színpadi jelenlétéről, romantikus énekstílusáról, egyszerre fülbemászóan dallamos és táncra perdítő számairól ismert világsztárt. "Nem találok szavakat arra, mennyire izgatott vagyok, hogy 2024-ben újra turnéra indulhatok - mondta James. - Hihetetlenül szórakoztató volt megírni és felvenni az új albumomat. Biztos vagyok benne, hogy néhány új dal mindenkit megmozdít majd. Alig várom a crowdsurfinget - Budapesten is." Az album első kislemeze a lendületes Beside You. A Craig Bingham által rendezett videó James múltjának emlékeit idézi fel. A videóban James saját maga korábbi énjeivel találkozik, és ahogyan továbblép, úgy fogadja el múltbeli életszakaszainak szerepeit. A Who We Used To Be James első sorlemeze a kritika és a közönség által is elismert, 2019-ben megjelent top 3-as Once Upon A Mind óta. Ezúttal számos producerrel dolgozott együtt, töbek közt Jonny Cofferrel, Red Triangle-vel, Jack & Coke-kal és Steve Robsonnal. A James legnagyobb slágereit tartalmazó, 2021-es válogatás, a The Stars Beneath My Feet már aranylemez lett.



Jegyek [2024.02.28.] Megosztom: