"Próbálunk összefogni ebben a helyzetben" - Támadást indítottak magyar színházak ellen Különös jelenség borzolja a kedélyeket a hazai színházi életben. Az elmúlt hetekben külföldi hackerek több hazai kulturális intézmény közösségi oldalát lopták el, az oldal kezelőit eltávolították, többé nem férhettek hozzá saját tartalmaikhoz, és jellemzően a tolvajok valamilyen webáruház népszerűsítésére kezdték használni a korábban kulturális eseményeket kínáló felületet. Így járt az Astrum Színház csapata is. „A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című előadásunk oldalát másfél éve építgettük, és egyik reggel arra ébredtünk, hogy többé nem férünk hozzá a produkció oldalához. Hiába vettük fel a kapcsolatot a Metával, egyelőre nem sikerült visszaszereznünk. Időnként kapunk egy-egy megnyugtatónak szánt e-mailt, amiről azt sem tudjuk, hogy valós ember vagy a chatbot írja nekünk, és amiben türelmet kérnek – magyarázza Baku György az előadás írója és rendezője.



- Azonban itt az idő, hogy a tavaszi előadásainkat népszerűsíteni kezdjük, hiszen már kaphatók rá a jegyek, és ezért úgy döntöttünk, hogy inkább indítunk egy új oldalt a nulláról Astrum Színház néven. Mondanom sem kell, hogy egy független társulatnak mekkora csapás ez, így most arra kértünk mindenkit, hogy próbálja meg eljuttatni a hírünket a régi és új közönséghez. Meglepve tapasztaltuk azonban, hogy nemcsak mi jártunk így. Az esetről hallva ugyanis több művész kolléga is felhívott azzal: ugyanez történt velük. Furcsa, hogy mindegyik esetben színházi társulatok, előadások vagy zenekari oldalak estek áldozatul. Egyik színházi kollégám például azt mondta, csak az elmúlt egy hétben három pórul járt társulatról hallott. Próbálunk összefogni ebben a helyzetben, tanácsokat adni egymásnak.



Vannak, akik már teljesen reményvesztettek, vannak, akik még bíznak benne, hogy vissza tudják szerezni a követőtáborukat, és szerencsére van pozitív példa is, aki minden jogosultságát visszakapta. A többi társulatnak, akik pedig egyelőre megmenekültek, szeretnénk felhívni a figyelmét a veszélyre. Azt ajánljuk keressenek egy szakembert, és beszéljék át, hogyan tudják a legbiztonságosabbá tenni az oldalukat.” Az Astrum Színház társulata már javában készül a tavaszi előadásokra az Eötvös10-ben A rózsa titkai – Az igaz történet A kis herceg mögött című produkcióból, ami Antoine de Saint-Exupéry és felesége szerelmi történetét meséli el megismerkedésüktől egészen az író haláláig, sőt még azon is túl, és egyúttal felvillantja A kis herceg ikonikus jeleneteit olyan módon, hogy rávilágít, azok milyen magánéleti aspektusokból táplálkoztak. Az előadásban az Operettszínház kiváló művészei: Földes Tamás és Bálint Ádám, valamit a Jóban Rosszban két színésznője Angyal Anita és Álmosd Phaedra állnak színpadra. Ha szeretnék követni a társulat új oldalát, és ezzel segíteni őket az újraépítkezésben, akkor az alábbi linken megtehetik.



Fotó: Érdi Róbert/Déryné Program [2024.02.28.]