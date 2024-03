Ajánljuk! Zenei csemegéket ismerhetsz meg szombaton Budapesten Március 9-én a magyar prog-rock üdvöske The Curious Kind és a bécsi indie-rockot újraértelmező Siamese Elephants ad koncertet az A38 Hajón, Budapesten. Igazi kuriózum lesz ez a buli a szombati koncertpalettán: A The Curious Kind új játékosnak számít a magyar prog-rock színtéren, de úgy tűnik fénysebességgel haladnak előre. 2023-ban jelent meg az első EP-jük (Here In The Deadlights) és az azóta kiadott single (Born Again) is komoly visszhangokat kapott. Az első nagylemezük idénre várható. Mindemellett fellépői lesznek a Sziget Fesztivál 2024-nek is! Fülbemászó dalaikban epikus csúcsok és komor mélypontok váltják egymást, szokatlan ritmusok és hangzásvilág jellemzi a stílusukat. A TCK dalok különleges atmoszférát teremtenek szimbolikus szövegeikkel, zsigeri és elegáns tónusaikkal, a megkapó melódiák egyedi hangulatot teremtenek koncertjeiken. A hat fős zenekar tagjait a közös zenei érdeklődés hívta össze és úgy látszik ez az organikus együttműködés nagyon bejött nekik. A tagok: Fekete Andi (dob), Glowacz Dorina (billentyű, vokál), Kovács Greg (ének, /Red Swamp), Köge (basszusgitár, vokál, /Autopilot), Nagy Dani (gitár, /Berber), Sebők Péter (gitár). Az este másik fellépője, akik a TCK meghívásának tesznek eleget a bécsi Siamese Elephants zenekar. A fiatalok tavaszi európai mini-turnéja ezzel a bulival indul. A zenekar a 2000-es évek indie-rock újjászületésén nőtt fel, akik annak fényét és lendületét újra vissza akarják hozni és a jövőbe katapultálni disco funkinesszel és fülbemászó popdallamokkal. Debütáló albumuk (What Happened at the Social Club?) az utópia keresését mutatja be a kortárs ifjúsági jelenségek dzsungelében. A zenekar komolyan és fülbemászó riffekkel néz szembe fontos kérdésekkel. 2023-ban érkezett a legutóbbi albumuk (There Goes the Sun) mellyel jelenleg is turnéznak.

[2024.03.06.]