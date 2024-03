I am: Új dal az április 5-én érkező új Magma Rise albumról - Elindult az előrendelés! Három és fél hét múlva, április 5-én érkezik a doom metalos Magma Rise negyedik nagylemeze, amiről ezúttal az albumot záró I am című dallal ismerkedhetünk meg. A fővárosi banda 9 tételes Neither land nor sea című lemeze - önállóan vagy csomag részeként már előrendelhető. "Egy zeneileg árnyalt, sokoldalú anyagot sikerült most elkészíteni, amely méltó folytatása az előző lemeznek. A zakatolós témáktól, belassult tradicionális doomon keresztül a hosszabb lélegzetű alulról építkező epikus dolgokig elég széles a spektrum." Tracklista:

1. In the presence of God

2. Such thing as time

3. Dressed up as a dream

4. Oblivion of oblivion

5. Neither land nor sea

6. Born of waste

7. Days buried face-down

8. Dragging eye movements

9. I am



Felvételek, keverés, master: MD Stúdió, Schmiedl Tamás



Előrendelés Az album megjelenésének napján 19 órától közönségtalálkozót tart a zenekar a BARhole Music-ban, ahová mindenkit szeretettel várnak.

Cím: 1074 Budapest, Dohány u. 7.



Magma Rise:

Holdampf Gábor - ének / basszusgitár

Hegyi Kolos - gitár

Herczeg László - gitár

Bánfalvi Sándor - dob