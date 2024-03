Táncos meghallgatást hirdet a Szegedi Szabadtéri Táncművészeket keres Rebecca című, önállóan bemutatandó produkciójába a Szegedi Szabadtéri Játékok. Március 25-ig adhatják be jelentkezésüket, akik Tihanyi Ákos koreográfus vezetésével részt kívánnak venni a Michael Kunze és Sylvester Lévay nagyszabású musicaljének színpadra állításában. Férfiak és hölgyek egyaránt jelentkezhetnek a felhívásra, amelynek keretében készülő Rebecca-bemutatójának tánckari művészeit szeretné megtalálni a Szegedi Szabadtéri Játékok. Koreográfusként Tihanyi Ákos neve fémjelzi majd az izgalmas produkciót, aki a Fesztivál nem egy sikerdarabjának – a Jézus Krisztus Szupersztár, a Mamma mia!, a Valahol Európában és A nyomorultak musicalszenzációknak – mozgásáért felelt az elmúlt évek során. Alkotótársaival olyan, 18 és 35 éves kor közötti női és férfitáncosok jelentkezésére számít, akik elsősorban moderntáncos és a musicalműfajhoz megfelelő tánctechnikai tudással rendelkeznek; magabiztosak, jó kiállásúak, gyorsan tanulnak, eredményesen tudnak egy csapat tagjaként dolgozni, és képesek különböző karakterek megjelenítésére. Musicalprodukciókban szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent, az énektudás pedig ugyan nem feltétele a jelentkezésnek, de megléte szintén előnyös a reménybeli tánckari tagokra nézve.

A pályázók egész alakos fényképes önéletrajz beküldésével, a casting@szegediszabadteri.hu címen nyújthatják be jelentkezésüket március 25-ig. Sylvester Lévay nagyívű zenéjének megelevenítésében, a különleges hangulatú, ódon mégis életteli múlt századbeli világ megteremtésében különösen fontos szerep jut majd az előadás táncos közreműködőinek, így intenzív és mozgalmas felkészülési folyamat vár rájuk. A szervezők ezért kérik az érdeklődő táncosokat, csak akkor nyújtsák be jelentékezésüket, ha a megadott próbaidőszakban, beleértve az éjszakai próbákat is, valamint az előadások, illetve esőnapok során rugalmasan, végig rendelkezésre tudnak állni. A próbákat június 10-től egy hónapon át Budapesten, majd Szegeden a Nemzeti Színházban és a Szabadtéri Játékok nagyszínpadán tartják előzetesen egyeztetett beosztás szerint, július 17-től elsősorban esti, éjszakai helyszíni próbákkal.

A kiválasztott táncosok közreműködésével július 26., 27, 28. valamint augusztus 2. és 3. este játsszák majd a produkciót a Szabadtéri Játékokon, Béres Attila rendezésében, főbb szerepekben Gubik Petrával, Janza Katával, Gallusz Nikolett-tel, Dolhai Attilával, Szaszák Zsolttal és kiváló művésztársaikkal. A Rebecca táncosait várhatóan április 7-én választják ki, fővárosi helyszínen. A személyes meghallgatásra bejutott jelentkezőket a szervezők emailben értesítik majd a casting pontos helyszínéről és kezdési időpontjáról. A felhívás részleteiről bővebb információ elérhető a Szegedi Szabadtéri Játékok weboldalán; további felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban pedig a casting@szegediszabadteri.hu címen érdeklődhetnek a nagyszabású előadás reménybeli táncművészei. [2024.03.13.] Megosztom: