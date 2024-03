Hét remek előadás az Újszegedi Szabadtéri Színpadon

Minden eddiginél több, összesen hét színházi előadás érkezik idén a Szegedi Szabadtéri Játékok újszegedi színpadára. Több vígjáték, musical, opera- és néptánc-est is várja hétvégente a nézőket a Fesztivál újszegedi játszóhelyén a nyáron.

Példátlan figyelem övezi a Szegedi Szabadtéri Játékok 2024-es műsorát. A bőséges és sokszínű kínálat Dóm téri produkcióinak plusz alkalmak beiktatása mellett is több estéje közel teltházas már a fesztivál megkezdése előtt három hónappal, és az újszegedi koncertsorozat iránt, az elmúlt évekhez mérten is kiemelkedő a nézői érdeklődés. A változatos koncertfelhozatal mellé ráadásul az Újszegedi Szabadtéri Színpad 2022-es felújítása és megújulása óta az eddigi legtöbb, hét kiváló színházi produkció örvendezteti meg azokat, akik az Erzsébet Liget hűvösében szeretnének egy könnyed, mégis tartalmas színházi estét eltölteni a nyáron. A választási lehetőségekben gazdag palettán a zenés előadások vannak többségben, ám tudatos műfaj-, stílus- és témaválasztás gondoskodik arról, hogy minél változatosabb kisszínházi program várja az érdeklődőket, minél több ízlésvilág képviselői megtalálhassák a számukra ideális előadást.

A programsorozat nyitányát a Tiszavirág Néptáncegyüttes perzselő lendületű, varázslatos néptáncgálája adja június 16-án, Berecz András mesemondó és a Juhász Zenekar közreműködésével, A mi mesénk címmel. A fergeteges hangulat június 28-án és 29-án is garantált: ezen a két estén a Kultúrbrigád több, mint 400 előadást megélt kultuszmusicalét, Az Őrült Nők Ketrecét tekintheti meg a közönség. Főszerepben Hevér Gáborral és Stohl Andrással, Alföldi Róbert rendezésében egy páratlanul látványos, örökérvényű, sírva nevetős előadás várja a nézőket.

Július 12-én és 13-án az Orlai Produkciós Iroda vendégjátékában a Válaszfalakkal folytatódik a programsorozat. Szabó Máté rendezésében az idősödő házaspár és családjuk ügyes-bajos kalandjait bemutató komédia valódi jutalomjáték Hernádi Judit és Kern András számára, és feledhetetlen élmény a közönségnek! Két héttel később, július 27-én Szikora Róbert, Lezsák Sándor és Zsuffa Tünde csodaszép musicale, Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje érkezik a Szegedi Szabadtéri Játékokra. Főszerepben a fiatal színművész-házaspár, Bori Réka és Koltai-Nagy Balázs, akiket már az Elisabeth-ben is láthatott együtt a Szabadtéri közönsége. Cseke Péter rendezése színes, nagyszabású kivitelben mutatja be Árpád-házi Szent Erzsébet életét és korát.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégjátékát a Játékszín követi, Szente Vajk fergeteges vígjátékával, az Aranylakodalommal augusztus 3-án. A nagy sikerű előadás a 2020-ban Újszegeden is bemutatott Legénybúcsú folytatása, ám annak megtekintése nélkül is mindenki számára érthető és élvezetes – nem utolsó sorban a két, mindig ügyeskedő orvost alakító Szente Vajk és Nagy Sándor virtuóz kettősének köszönhetően. Egy nagy múltú műfaj könnyed darabját, Gaetano Donizetti Szerelmi bájital című operáját is meghallgathatják az újszegedi nézők augusztus 10-én. A különleges est alkalmával a Szegedi Nemzeti Színház Operatagozatának kiváló énekesei és meghívott vendégművészek koncertszerű előadás keretében adják elő a népszerű vígopera emlékezetes dalait a Velencéből indult fiatal alkotó, Bonecz Veronika szegedi bemutatkozó rendezésében. Az újszegedi előadás-sorozat a Szép nyári nap című Neoton-musicallel búcsúzik a 2024-es nyártól és a közönségtől augusztus 16-án és 17-én. Böhm György rendezésében az ikonikus együttes legnagyobb slágereit felvonultató, építőtábori Rómeó és Júlia-történet közös nosztalgiázásra hívja a családot, a Veres1Színház parádés előadásában, többek között olyan kiváló énekes színművészek, mint Náray Erika, Fésűs Nelly és Falusi Mariann közreműködésével.

Programokkal, kulturális kikapcsolódási lehetőségekkel teli nyár várja tehát az Újszegedi Szabadtéri Színpadon is a szegedieket és a Szegedre érkezőket. Akárcsak az exkluzív koncertsorozat szerdai estjeire, a hét nagyszerű színházi előadás hétvégi alkalmaira is kaphatók már a jegyek – Szegeden a Fesztivál Jegyirodában, országszerte az Interticket-jegyirodákban, vagy akár online is. Az előadásokról bővebb információt a Szegedi Szabadtéri Játékok weboldalán találhatnak az érdeklődők.

[2024.03.05.]