Dark Tranquillity - Endtime Signals európai turné Augusztus 16-án jelenik meg a Dark Tranquillity tizenharmadik lemeze, az Endtime Signals, melyet szépen meg is turnéztat a svéd dallamos death metal-banda. Az album nevét viselő körútnak budapesti állomása is lesz, november 20-án a BARBA NEGRÁBA érkezik a Dark Tranquillity. Az Endtime Signals-ról először a The Last Imagination mutatkozik be. A turné külünleges vendége a Moonspell lesz, de jön a BLUE STAGE-en korábban kiválóan vizsgázott Wolfheart is és a hazánkban eddig még soha nem járt melodic-death metal banda, a HIRAES. A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a DECIBEL TOURING bemutatja:

DARK TRANQUILLITY - ENDTIME SIGNALS EUROPEAN TOUR 2024

MOONSPELL

WOLFHEART

HIRAES

2024.11.20.

BARBA NEGRA RED STAGE

Kapunyitás: 18:30

VIP jegy JEGYÁRAK:

9999 Ft - Early Bird - 2024.03.31-ig

12999 Ft - Elővételben 1. - 2024.06.30-ig

13999 Ft - Elővételben 2. - 2024.11.19-ig

14999 Ft - A koncert napján a helyszínen VIP jegy / VIP ticket

19999 Ft - limitált

VIP jegy tartalmazza: ülőhely a VIP szekcióban, szeparált bár és toalett.

