Glenn Hughes koncertsorozattal ünnepli a Burn című Deep Purple album megjelenését Glenn Hughes, a Deep Purple egykori basszusgitárosa és énekese - akit millióan a ‘Voice of Rock’ és a Rock and Roll Hall of Fame csillagaként ismernek - örömmel jelenti be, hogy 2024-ben méltó módon ünnepli meg a 1974-es Burn lemez 50. születésnapját. A 'Glenn Hughes Performs Classic Deep Purple Live - Celebrating the 50th Anniversary of the album BURN' 2024 Europe turnén a Deep Purple legendás lemezének dalait játssza majd Glenn Soren Andersen gitárossal, Ash Sheehan dobossal és Bob Fridzema billentyűssel kiegészülve. A turnénak lesz budapesti állomása is, április 30-án a Barba Negrában!



“Éppen 50 éve volt, 1973 nyarán, hogy a Deep Purple megírta a BURN lemezt a Clearwell kastélyban, Dean Gloucestershire erdejében, majd az év októberében a svájci Montreux-ban vettük fel.” - emlékezik vissza Glenn.



“Mind eggyé váltunk ebben a több száz éves angol kastélyban, úgy éreztük, mintha a Deep egy teljesen új banda lenne. David Coverdale én én (az újoncok) alig vártuk, hogy elkezdjünk az első új dalon dolgozni. Az atmoszféra különleges volt egy csodálatos környezetben.”



“A Burn összes dala a nagyterem alatt található kriptában / börtönben íródott. Minden nap egy új dalon dolgoztunk és eszméletlenül benne volt a kreatív munkában. Zenéltünk, játszottunk és ötleteltünk, miközben David és én olyan ének dallamokkal álltunk elő, melyeknek később lett szövege. Pont úgy emlékszem rá, mintha csak tegnap lett volna.”



"Ritchie Blackmore nagyon heccelős kedvében volt, Jon figyelmeztetett is, aztán egyik éjjel a szobámat összekötötte egy rejtett hangszóróval, hogy ijesztő, kísérteties hangokkal hozza rám a frászt az ágyamban."



"A címadó nóta volt az utolsó, amit megírtunk. Hazatértünk egy kocsmából, lementünk a kriptába és aztán csoda történt."



"Itt az idő, hogy megünnepeljük a BURN-t és én már alig várom, hogy találkozzunk!"



A H-MUSIC, a ROCK1, a BARBA NEGRA és a Lucky Bob Music Agency bemutatja:

Glenn Hughes

50 Years Burn Album Tour 2024

2024.04.30.

Budapest, Barba Negra Red Stage

Kapunyitás: 19:00



Jegyárak:

12999 Ft - Early Bird - limitált

15999 Ft - Elővételben

19999 Ft - A koncert napján a helyszínen

19999 Ft - VIP JEGY - limitált



